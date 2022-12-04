Araban’da Çatboğazı Barajı gölü’nün suları altında kalacak olan Araban-Besni karayolu arasındaki 12,5 kilometrelik kısmında başlatılan yeni bölünmüş yol inşaatı çalışmaları sürüyor.

Araban’da Çatboğazı Barajı gölü’nün suları altında kalacak olan Araban-Besni karayolu arasındaki 12,5 kilometrelik kısmında başlatılan yeni bölünmüş yol inşaatı çalışmaları sürüyor.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ve AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney ile birlikte, Çatboğazı Barajı Gölü’nün suları altında kalacak olan Araban-Besni karayolunun 12,5 kilometrelik kısmı olan ve yapımına başlanan yol çalışmalarında incelemelerde bulundu.

Yol yapım çalışmaları ile ilgili bilgiler alan Milletvekili Erdoğan, ’’ 2013 yılında Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde Fırat Nehri’nin kollarından olan Göksu Çayı üzerinde temeli atılarak inşaatına başlanan Gaziantep ve Adıyaman için çok önemli projelerden birisi olan GAP-Adıyaman-Göksu-Araban Projesinin toplam 650 bin 102 dekar tarım arazisinin sulanması sağlanacaktır. Baraj ve diğer bileşenlerinin tamamlanması ile bölgede yapılacak sulu tarım ile birlikte inşallah ülkemiz ekonomisine önemli katkı sağlanması hedefleniyor. Proje ile susuz tarım yapılan münbit topraklar suyla buluşarak bölgedeki tarım alanlarında yılda 2-3 ürün alınarak hem ülke hem de bölge ekonomisi kalkınacak. Araban ilçe çıkışından Adıyaman il sınırı arasındaki 12,5 kilometrelik bölünmüş yol çalışmalarının sözleşme bedeli 84 milyon 83 bin 148. 85 TL’dir” dedi.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru ise, ’’Milletvekilimiz Mehmet Erdoğan’ın girişimleri sonucunda inşaatına başlanan Çetintepe Barajı inşaatının tamamlandı. Ziyaret Mahallesi sınırları içerisindeki Çatboğazı Mevkiine yapılacak olan Çatboğazı Barajı Gölü’nün sularının altında kalacak olan eski yolun yerine yeni yol güzergahında başlatılan 12,5 kilometrelik bölünmüş duble yol çalışmaları Çatboğazı Barajı’nın yapımına başlanacağının göstergesidir’’ diye konuştu.