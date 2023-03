Adıyaman’ın Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Çatan, depremzede vatandaşların mağduriyetlerinin yanı sıra depremde iş yerleri yıkılan ve zarar gören esnaflara da devletin bir an evvel yardım eli uzatması gerektiğini ifade etti.

Kahta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tahsin Çatan, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler ile ardınca devam eden artçı depremler sonrası depremzede vatandaşların mağduriyetleri yanı sıra depremde iş yerleri yıkılan ve zarar gören esnaflara da devletin bir an evvel yardım eli uzatması gerektiğini vurguladı.

Başkan Tahsin Çatan, “Türkiye 06 Şubat 2023 günü sabah saat 04.17 sıralarında 10 ili kapsayan bir deprem ile uyandı. Ardından öğle saatlerine doğru ikinci büyük bir deprem daha yaşadık. Yaşanan depremler sonrası binlerce bina yıkılırken, on binlerce vatandaşımız da enkaz altında kalarak yaşamlarını yitirdi. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet dilerken, geride kalanlara da can sağlığı diliyorum. Yaşanan depremler sonrası, yaraların sarılması ve hayatın tekrar normale dönebilmesi için gösterilen gayretler ve çabaların yanı sıra esnaflarımızın da bir an evvel mağduriyetlerinin giderilmesi gerekmektedir. Deprem sonrası Adıyaman ve ilçelerinin genelinde çoğu iş yeri yıkıldı ve çoğu da zarar görüp içindeki malları ile birlikte kullanılamaz hale geldi. Hayatımızın olmazsa olmazlarından biri de esnaflarımızdır. Depremden etkilenen şehirlerin normal yaşama dönebilmeleri için barınmadan sonra iş yerleri ve esnafların da bir an evvel faaliyete geçmeleri gerekmektedir. Bu anlamda Adıyaman ve ilçelerinin genelinde normal yaşama dönebilmemiz için barınmadan sonra esnaflara da bir an evvel yardım eli uzatılmalıdır. Depremde işyerleri yıkılan ve malları kullanılamaz hale gelen hatta iş yerleri enkazlar altında yok olup giden vatandaşlarımıza hem hibe yolu ile maddi destek verilmeli ve hatta faizsiz kredi imkanları sunulmalıdır. Bu anlamda devletten beklentimiz depremzede esnaflarımıza gereken desteklerin bir an önce verilmesidir” şeklinde konuştu.