Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından, İstanbul’un yüksek kesimlerinden olan Çatalca’da kar yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Çatalca’nın Elbasan Mahallesi’nde çatılar beyaza büründü.

“Çiftçilik yapıyoruz kar yağışı tarlalarımıza iyi geliyor”

Elbasan mahalle sakinlerinden Burhan Kıran; “Çok bekledik bu kar yağışını ancak hava şartlarından dolayı biraz geç geldi. Bu kar yağışına bizim çok ihtiyacımız vardı, Çiftçilik yapıyoruz kar yağışı tarlalarımıza iyi geliyor. Beklediğimiz kar yağışı mart ayında geldi, biraz geç oldu ama yapacak bir şey yok. Ben 65 yaşındayım eskiden burada diz boyu kar yağardı ama Allah’ın hikmeti şimdi eskisi gibi yağmıyor ama buna da şükür” şeklinde konuştu.