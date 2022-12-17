İstanbul’un Çatalca ilçesinde bulunan Muratbey Deresi’nin rengi kimyasal atıklardan dolayı maviye döndü. Derenin renginin değişmesiyle etrafa pis koku yayılırken çevre kirliliği vatandaşları endişelendirdi.

İstanbul’un Çatalca ilçesinde bulunan Muratbey Deresi’nin rengi kimyasal atıklardan dolayı maviye döndü. Derenin renginin değişmesiyle etrafa pis koku yayılırken çevre kirliliği vatandaşları endişelendirdi.

Çatalca ilçesi Muratbey Mahallesi’nde yer alan Muratbey Deresi’nin rengi fabrikalardan akan atık sulardan dolayı değişti. Tarım arazileri ve yerleşim alanının içinde olan dere, çevre kirliliğine sebep olurken Büyükçekmece Barajı’na uzanan Muratbey Deresi’nin zaman zaman mavi renkte aktığı görüldü. Mahallede yaşayan vatandaşlarsa tarım arazilerinin zarar gördüğünü ifade ederek durumdan şikayetçi olduğunu belirtti.

“Fabrikalardan salınan atık sulardan dolayı dere kirleniyor”

Fabrikalardan salınan atık sulardan dolayı derenin kirlendiğini ve tarım arazilerinin zarar gördüğünü belirten Muratbey Mahallesi’nde oturan Sertaç Yıldırım, “Bu derenin suyu Ovayenice, Elbasan ve Kavuk dereden geliyor. Fabrikalardan salınan atık sulardan dolayı dere kirleniyor ve tarım arazilerimiz zarar görüyor. Bu dere buradan devam ederek Menekşe Deresi’ne oradan da Büyükçekmece Barajı’na bağlanıyor. Bu kirli su, içme suyuna karışıyor. Daha önce de şikayetçi olduk. Bu derenin bir an önce temizlenmesini ve atık suların dereye dökülmesinin engellenmesini istiyoruz. Çevremize, tarım arazilerimize her şeye zarar veriyor. Tam nereden geldiğini bilmiyoruz ama büyük ihtimalle çevredeki fabrikalardan geliyor. Ara ara derenin rengi değişiyor. Bazen mavi akıyor, bazen beyaz akıyor, değişik renklerde aktığı oluyor. Dereye bırakılan kimyasal maddelerden dolayı tarım arazilerimizdeki ürünler zarar görüyor, aynı zamanda kötü kokudan dolayı biz de rahatsız oluyoruz. Bir de derenin suyu içme suyuna karıştığı için insanlar zarar görüyor” dedi.