İstanbul Çatalca’da 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen çoban köpeği, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Çoban köpeğinin kurtarılma anları kameraya yansıdı.

Çatalca’da 10 metre derinliğindeki kuyuya düşen çoban köpeğini çevreden geçen duyarlı vatandaşlar fark etti. Yaklaşık 10 metre derinlikteki kuyudan köpeği kendi başına kurtaramayacağını anlayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelerek kurtarma operasyonu başlatan itfaiye ekipleri, ip yardımıyla kuyuya indi. Ekiplerin zorlu mücadelesiyle çoban köpeği kuyudan kurtarıldı. İtfaiye ekipleri tarafından gerçekleştirilen kurtarma operasyonu kameraya da yansıdı.