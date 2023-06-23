TEM Otoyolu Kumburgaz istikametinde sürücüsünün kontrolünden çıkan araç yeşillik alana uçtu. Takla atan aracın içerisinde bulunan 14 kaçak göçmen yaralandı.

Kaza saat 01.00 sıralarında Çatalca TEM Otoyolu Kumburgaz mevki civarında Edirne istikametinde gerçekleşti. İddiaya göre, içerisinde 14 kaçak göçmenin bulunduğu 34 MC 6423 plakalı araç kontrolden çıkıp takla attı. Kaza sonrası yaralanan 14 kaçak göçmen yola savrulurken, sürücü olay yerinden kaçtı. Kaza yapan aracı gören çevredeki vatandaşlar durumu jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri otoyol üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Olay yerinde ilk müdahalelerin yapıldığı 14 yaralı çevre hastanelere götürüldü. Devrilen araç olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından kapatılan yol şeritleri açıldı.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.