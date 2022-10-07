İstanbul Çatalca’da ayçiçeği toplamak için tarlaya giden çiftçi, Balkan savaşlarından kaldığı tahmin edilen patlamamış bir top mermisi buldu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, bombayı kontrollü bir şekilde imha etti.

İstanbul Çatalca’da ayçiçeği toplamak için tarlaya giden çiftçi, Balkan savaşlarından kaldığı tahmin edilen patlamamış bir top mermisi buldu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, bombayı kontrollü bir şekilde imha etti.

Olay, geçtiğimiz pazar günü Çakıl Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ayçiçeği toplamak için tarlaya giden İskender Güneri, tarlada çalıştığı sırada toprağın yüzeyinde bulduğu cismi demir parçası sanarak çıkarmaya çalıştı. Eliyle çıkaramayınca arabasındaki çekici alıp kazmaya başlayan Güneri, çıkardığı cismin patlamamış top mermisi olduğunu fark edince jandarma ekiplerine haber verdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından top mermisi bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi. Top mermisinin imha edildiği anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Top mermisini bulan İskender Güneri, “Ayçiçeği toplamaya gelmiştim buraya. Yerde gördüğüm cismi demir parçası sandım, elimle çıkarmaya çalıştım. Çıkaramayınca arabamdan çekiç alarak kazıp çıkardım. Çıkarınca top mermisi olduğunu anladım ve jandarmaya haber verdim. Jandarma ekipleri alana gelerek bombayı dereye getirip imha ettiler” dedi.