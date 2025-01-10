Zonguldak’ta ilköğretim okulu öğrencilerine yönelik bağımlılıkla mücadele konulu sunum düzenlendi.

Çatalağzı Sosyal Yardımlaşma Derneği ile Psikologlar Derneği işbirliğiyle Çatalağzı Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu’nda öğrencilere yönelik bağımlılıkla mücadele konulu bir sunum gerçekleştirildi. Sunumu, Psikologlar Derneği Başkanı Psikolog Havva Orhan ve yönetim kurulu üyesi Psikolog Zühre Kasap yaparken, program okul idarecileri ve öğrencileri tarafından ilgiyle karşılandı.

Programın ardından öğrencilere interaktif bir şekilde soru cevap yapılarak kazanımlar sağlandı. Eğitimciler ve okul idarecileri, Çatalağzı Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Nevzat Ay tarafından teşekkür plaketi ile onurlandırıldı. Ay, "Bölgemizdeki okullarda bu tür eğitim ve seminerler derneğimiz tarafından düzenli olarak devam edecektir" dedi ve katılımcılara ve eğitimcilere teşekkür ettiğini belirtti.