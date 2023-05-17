Van’ın Çatak ilçesinde TOKİ tarafından yapılacak 90 konutun temeli törenle atıldı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından Çatak’ın Adnan Menderes Mahallesi’ne yapılacak 5 bloktan oluşan 54 tanesi 2+1, 36 tanesi de 3+1 olacak 90 konutun temel atma töreninde konuşan Çatak Kaymakamı Sercan Sakarya, Kahramanmaraş merkezli depremlerde TOKİ projelerinde hiçbir can kaybının yaşanmadığını ifade etti. Sakarya, “Bu da TOKİ konutlarının sağlamlığını ve kalitesini gösteriyor. İlçemizde barınma konusunda ciddi sıkıntılar bulunmaktadır. Sadece bir otel, bir de öğretmenevi var. Buralar da talebi maalesef talebi karşılayamıyor. Yapılan TOKİ sayesinde bu sorun da ortadan kalkmış olacak. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, “Belediye başkanlığına aday olduğum zaman yapmış olduğum seçim çalışmalarında vatandaşlarımızın birçoğu kiralık ev bile bulamadıklarını söyleyerek, ilçede TOKİ konutlarının yapılması talebinde bulundular. Kazanmam halinde bu işi çözeceğime söz verdim. İlgili bakanlıklar ile çok kez görüşmelerimiz oldu ve geçtiğimiz sene programa alınıp ihalesi yapıldı. Allah’a çok şükür bugün verdiğimiz sözü yerine getirerek TOKİ konutlarımızın temelini attık. Evlerimizi kısa sürede tamamlayarak önümüzdeki sene hak sahiplerine teslim edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili bakanlıklarımıza şahsım ve vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından TOKİ tarafından yapılan 90 konutun temeli Kaymakam Sercan Sakarya ve Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan tarafından atıldı.