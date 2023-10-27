Van’ın Çatak ilçesinde Cumhuriyet’in 100. yılı münasebetiyle uçurtma şenliği yapıldı.

15 Temmuz Şehitleri Mesire Alanında düzenlenen şenliğe Kaymakam Sercan Sakarya, eşi Duygu Sakarya, Belediye Başkan Vekili Cihan Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gülali Çendik, İlçe Emniyet Amiri Emre Altuntop, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Seyhan, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Şenlikte konuşan Kaymakam Sakarya, “Cumhuriyetimizin 100. yılında geleceğin umudu çocuklarımız; doğanın ve gökyüzünün tüm güzellikleri eşliğinde renkli ve desenli uçurtmaları uçurarak çok eğlenceli vakit geçirdiler. Çocuklarımız gönüllerince eğlendi. Bizlerde onların mutluluğuna ortak olduk. Şenliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.