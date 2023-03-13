Van’ın Çatak ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Çatak karayolunda ilçe çıkışında meydana geldi. Çatak’tan Van istikametine giden M.O. yönetimindeki 06 TAU 95 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü M.O. ve yanındaki E.O. yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulansla Çatak Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Bölge Hastanesi’ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.