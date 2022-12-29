Van’ın Çatak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet gösteren aile destek merkezinin (ADEM) usta öğreticileri ve kursiyerlerinin bir yıllık çalışmaları sonucu yapılan ürünler için yılsonu sergisi düzenlendi.

Van’ın Çatak Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde faaliyet gösteren aile destek merkezinin (ADEM) usta öğreticileri ve kursiyerlerinin bir yıllık çalışmaları sonucu yapılan ürünler için yılsonu sergisi düzenlendi.

Çatak 15 Temmuz Şehitler Parkında açılan sergide, kursiyerler tarafından hazırlanan el emeği göz nuru ürünler sergilendi. Aile destek merkezinde bir yıl boyunca birbirinden güzel çalışmalara imza atan kadın kursiyerlerin ürettiği eserlerin sergilendiği sergiyi gezen Kaymakam Sakarya ile beraberindeki heyet, çalışmalar üzerinde incelemelerde bulunarak usta öğreticilerden bilgiler aldılar.

Burada konuşan Kaymakam Sakarya, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesindeki aile destek merkezinde; resim, halıcılık, kreş, pasta yapımı, kuaförlük, bilgisayar, giyim, ahşap, nakış ve Kur’an-ı Kerim gibi kurslar açıldığını belirterek, “ADEM kurslarımıza katılan kursiyerler hem aile ekonomisine katkıda bulunuyor hem de aldıkları sertifikalarla kendileri için yeni iş imkânı oluşturmuş oluyorlar. Kurs dönemi boyunca kursiyerler tarafından birbirinden güzel eserlerin üretildiğini ve sergilendiğini, bu el işi göz nuru eserlerde emeği olan tüm kurs hocalarımıza ve kursiyerlerimize gösterdikleri gayret ve başarıdan ötürü teşekkür ediyor, çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.

Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ise ADEM’in, kadınların boş vakitlerini değerlendirebilecekleri, aile ekonomisine katkı sunacakları son derece önemli bir merkez olduğunu söyleyerek, “Tabi burada geleneksel sanatların da yaşatılması ayrı bir değer. Unutulmaya yüz tutmuş eserler tekrar yapılıyor. Ben bu kurslara katılan kursiyerleri, kursta emeği olan kurumları ve öğretmenlerini tebrik ediyorum. Hepsinin ellerine sağlık” ifadelerini kullandı.

Yılsonu sergisinin açılış törenine; Kaymakam Sercan Sakarya, eşi Duygu Sakarya, Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, kamu kurum amirleri ve usta öğreticiler ile çok sayıda kadın kursiyer katıldı.