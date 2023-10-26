Van’ın Çatak ilçesindeki Şehit Seyvan Yavuz İlkokulu öğrencileri, Cumhuriyet’in 100. yıl kutlamaları kapsamında 100. yıl koreografisi oluşturdu.

Şehit Seyvan Yavuz İlkokulu bahçesinde 8 öğretmenin koordinasyonunda toplanan 200 öğrenci, 100 rakamı ile Türk bayrağının birlikte tasarlandığı koreografiyi sergiledi. Havadan görüntülenen gösteri ile ilgili açıklama yapan Çatak İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Sancakli, “Şehit Seyvan Yavuz İlkokul Müdürümüz Gökhan Hacırüstemoğlu, Müdür Yardımcısı Hatice Öztürk, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizin katkılarıyla Cumhuriyetimizin 100. yılını unutulmaz bir şekilde kutlamak istedik. 100. yıl kapsamında ülkenin dört bir yanında çeşitli etkinlikler yapılmakta. Biz de bu koreografi ile öğrencilerimize Cumhuriyetimizin önemini ve değerini anlatmaya çalıştık. Cumhuriyet yeni neslin omuzlarında yükselecek. Bu şuurla çocuklarımızı yetiştiriyoruz" dedi.