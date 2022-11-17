Van’ın Çatak ilçesinde PKK/KCK terör örgütü tarafından cephanelik olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Van’ın Çatak ilçesinde PKK/KCK terör örgütü tarafından cephanelik olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 16 Kasım 2022 tarihinde Çatak ilçesi kırsalında operasyon yaptığı belirtildi. Açıklamada, “Operasyonda PKK/KCK terör örgütü tarafından cephanelik olarak kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınaklarda yapılan aramalarda; 907 adet Bixi mühimmatı, 42 adet AK-47 Kaleşnikof mühimmatı, 144 adet Rus tipi AK-74 tüfek mühimmatı, 41 adet HK-33 E tüfek mühimmatı olmak üzere toplam bin 134 adet mühimmat ve bir miktar malzemeler ele geçirilmiştir. Tespit edilen barınak ve sığınaklar kullanılmaz hale getirilerek, ele geçirilen diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor” denildi.