Bahçesaray karayolunda 4-5 Şubat 2020 tarihlerinde düşen çığlarda şehit olanlar için Mevlid-i Şerif okutulup dualar edildi.

Bahçesaray karayolunda 4-5 Şubat 2020 tarihlerinde düşen çığlarda şehit olanlar için Mevlid-i Şerif okutulup dualar edildi.

Çatak Kaymakamlığı tarafından Çatak Merkez Camisi’nde düzenlenen programın ardından Kaymakam Sercan Sakarya, İlçe Müftü Vekili ve Gürpınar Müftüsü Abdullah Erkan Koç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı İnanç Marım, İlçe Tabur Komutanı Yüzbaşı Süleyman Akdeniz, İlçe Emniyet Vekili Komiser Ahmet Erdem Çelik, İlçe Tarım ve Orman Müdürü M. Raci Selçuk, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Serkan Arvas, SYDV Müdürü Aydın Babur ve İtfaiye Grup Amiri Recep Şipal, Çemik Mahallesi’nde bulunan şehitliği ziyaret edip, şehit yakınları ile birlikte dua etti.

Açıklamalarda bulunan Kaymakam Sakarya, şehitlerin anısına ilçe halkının katılımıyla program düzenlediklerini belirterek, “Rabbim bir daha bu tür acılar göstermesin. Devletimiz baki, milletimiz daim olsun" dedi.