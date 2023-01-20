Van’ın Çatak ilçesinde Narlı, Sugeldi, Övecek ve Dalbastı mahallelerindeki vatandaşların kullandıkları Arıh Yaylasının ulaşım sıkıntısı sona eriyor.

Van’ın Çatak ilçesinde Narlı, Sugeldi, Övecek ve Dalbastı mahallelerindeki vatandaşların kullandıkları Arıh Yaylasının ulaşım sıkıntısı sona eriyor.

Havaların mevsim normallerinin üzerinde gitmesiyle kırsal alanlarda hizmetlerine ara vermeden devam eden Çatak Belediyesi ve Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Daire Başkanlığı Çatak İşletme Şefliği ekipleri; Narlı, Sugeldi, Övecek ve Dalbastı mahalle sakinlerinin kullandıkları Arıh Yaylasına araç ulaşımının sağlanabilmesi için başlattığı çalışmalar devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, Çatak’ın zorlu coğrafi yapısı nedeniyle arazilerine ulaşmakta güçlük yaşayan vatandaşların ulaşım sıkıntılarını çözüme kavuşturmak için seferber olduklarını belirterek, “Geçen ay 1 ekskavatör, 1 kırıcı, 1 dozer, 1 greyder ve 1 kepçe ile başlattığımız ve mahalle sakinlerinin özlem duyduğu yayla yolu çalışmalarımızda sona yaklaştık. Stabilize yol açma ve düzenleme çalışmalarını en kısa zamanda tamamlayarak çiftçilerimizin bu mağduriyetini ortadan kaldıracağız. Yeni yayla yolumuz tamamlandığında Arıh Yaylasına vatandaşlarımız araçlar ile ulaşabilecekler. 4-5 saate gidilen Arıh Yaylasına artık 30 dakikaya gidebilecekler. Çatak Belediyesi olarak imkanlarımız dahilinde çalışmalarımıza aralıksız devam ederek, her zaman çiftçimizin ve vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Mahalle muhtarları adına açıklamalarda bulunan Narlı Mahalle Muhtarı Reşit Kürşat ise "Bugüne kadar nereye başvurduysak yayla sorununa çözüm bulamadık. Her gün at ve katır sırtlarında saatlerce süren zorlu yolculuğun ardından yaylamıza ulaşabiliyorduk. Sorunumuzu Belediye Başkanımız Abdurrahman Şeylan’a ilettik ve sağ olsun vermiş olduğu talimatlar doğrultusunda başlatılan çalışmalar ile yeni bir yayla yolu yapılıyor. İnşallah yeni yolumuz bittiğinde vatandaşlarımız yaylamıza araçlarla daha rahat ve hızlı bir şekilde ulaşabilecekler. Talebimize duyarsız kalmayan valimiz ve belediye başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Şeylan’a, Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın, Fen İşleri Müdürü Erdoğan Babur, Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Daire Başkanlığı Çatak İşletme Şefi Faysal Aktaş, mahalle muhtarları ve vatandaşlar eşlik etti.