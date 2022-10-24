Van Büyükşehir Belediyesi, Çatak ilçesinde 10 dönümlük arazi üzerinde yeni ilçe mezarlığı yapıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Çatak ilçesinde 10 dönümlük arazi üzerinde yeni ilçe mezarlığı yapıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, Çatak’ta yaklaşık 50 yıllık ihtiyacı karşılayacak 2 bin mezar kapasiteli yeni ilçe mezarlığı kuruyor. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü, Çatak Mezarlığında yer kalmaması nedeniyle harekete geçti. Ekipler, ilçede mezarlık sıkıntısını tamamen ortadan kaldırmak için 10 dönüm arazi üzerine mezarlık alanı yapmak için çalışmalarına başladı. Yeni mezarlık alanı Çatak’ın 50 yıllık mezarlık ihtiyacını karşılayacak fiziki yapıya sahip olacak. Ekipler, yeni mezarlık alanının en kısa sürede bitirmesi için yoğun bir mesai harcıyor.

Mezarlık alanı içerisinde bekçi kulübesi, çeşme, abdest alma yeri ve mescit alanı da yapılacağı belirtildi.