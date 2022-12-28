Van’ın Çatak Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet verebilmek için 5 yeni araç alarak filosunu genişletti.

Van’ın Çatak Belediyesi, vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet verebilmek için 5 yeni araç alarak filosunu genişletti.

Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu ile birlikte hizmet ağına dahil edilen yeni araçları inceledi. Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan, hizmet konusunda ciddi çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Mevcut araçlar yetersiz kalıyor. Vatandaşlarımıza zamanında ve eksiksiz hizmet vermek amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyoruz. Araçlarımız eski olunca yeteri kadar hizmet sunamıyorduk. Bu nedenle eskimiş mevcut araçlarımızı Makine Kimya Endüstrisine satarak geri dönüşüme kazandırdık. Vatandaşlarımıza daha kaliteli ve hızlı hizmet etmek için belediyemize iki adet çöp toplama aracı, bir adet çift kabinli kamyonet, bir pikap (arazi aracı) ve bir kepçe alarak filomuza dahil ettik. İhtiyaçlar doğrultusunda araç filomuzu güçlendirmeye devam edeceğiz. Yeni araçlarımızın ilçemize, vatandaşlarımıza ve personelimize hayırlı olmasını diliyorum. Görevimiz doğa harikası küçük ilçemiz Çatak’a hizmet etmektir. Temiz ve yaşanılabilir güzel bir Çatak için hiç durmadan çalışmalara devam edeceğiz" dedi.