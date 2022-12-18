Eskişehir’de Çatacık Ormanları’nda "Yürüyüş Yolu ve Ekoturizm Alanı” projesinde sona yaklaşıldı.

Eskişehir’de Çatacık Ormanları’nda "Yürüyüş Yolu ve Ekoturizm Alanı” projesinde sona yaklaşıldı.

Çatacık Ormanları’na yapılan ekoturizm alanında 13 bin 620 metre yürüyüş yolu, yağmur barınakları, çeşmeler, dinlenme kamelyaları ve seyir terası olacağını bildiren Eskişehir Orman Müdürlüğü, güzergahın doğa yürüyüşleri ve foto safari turları için halkın kullanımına açılacağını belirtti. Sona yaklaşılan Çatacık Yürüyüş Yolu Ekoturizm Alanı projesini yerinde inceleyen Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, Çatacık Orman İşletme Müdürü Erdal Doğan’dan projenin son durumu ile ilgili bilgi aldı. 1750 rakımlı Çatacık Ormanları’nın dünya literatürüne girmiş nadide güzellikteki ormanlardan olduğuna değinen Çetin, “Şehrimize yeni bir ekoturizm rotası kazandırmak adına alt yapı çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Doğaya zarar vermeden doğanın içinde ahşap ağırlıklı yapılar ile bu ormanımızı halkımızın kullanımına açacağız. Civardaki orman köylülerimiz de bu durumdan istifade ederek ekonomik gelir sağlayacaklar. Ayrıca eski işçi barakamızı da restore ederek Doğa Okulu haline getirip, kullanıma kazandıracağız. Bu sayede çeşitli üniversitelerle karşılıklı olarak imzalanan protokoller gereği orman fakültesi öğrencileri de uygulamalı arazi ve teknik gezilerini bu alanda gerçekleştirerek, alan içindeki eğitim merkezinden faydalanabilecekler” ifadelerini kullandı.