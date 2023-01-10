Yeniden Refah Partisi’nin Seçime Hazırlık Kampı’nda konuşan MKYK üyesi ve Erzurum Sorumlusu Sadık Çat, Milli Görüş prensiplerine uygun olarak yaptıkları muhalefet ile iktidar olmadan vatandaşın bir çok sorununu çözmeye vesile olduklarını söyledi.

Yeniden Refah Partisi’nin Seçime Hazırlık Kampı’nda konuşan MKYK üyesi ve Erzurum Sorumlusu Sadık Çat, Milli Görüş prensiplerine uygun olarak yaptıkları muhalefet ile iktidar olmadan vatandaşın bir çok sorununu çözmeye vesile olduklarını söyledi.

Yeniden Refah Partisi, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde Seçime Hazırlık Kampı düzenledi. Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan’ın da katıldığı ve üç gün süren toplantıda seçim öncesi teşkilatlarla görüş alışverişinde bulunuldu.

Siyasete nezaket ve zarafet getireceğiz

Toplantıya katılan Yeniden Refah Partisi MKYK üyesi ve Erzurum Sorumlusu Sadık Çat ise konuşmasında kuruluşlarından itibaren kısa süre içinde büyük başarılara imza attıklarını söyledi.

23 Kasım 2018 tarihinde Genel Başkan Fatih Erbakan Bey ve 99 kurucular kurulu üyesi ile Yeniden Refah Partisi’nin kurulduğunu hatırlatan Çat, “O dönem muhterem liderimiz ‘Siyasete nezaket ve zarafet getireceğiz. Doğruya doğru, yanlışlara yanlış deyip doğrusunu göstereceğiz. Ötekileştirmeyeceğiz, her zaman doğru muhalefet yapıp iktidar yolunda emin adımlarla yürüyeceğiz’ diye görüş beyan etmişlerdi. O günden bu güne İstanbul Sözleşmesini gündeme getirip yürürlükten kaldırttık. Ayasofya’nın cami olarak ibadete açılması için yine gündem yapıp, açılmasına vesile olduk. Pandemi sürecinde aşı denen sıvıya karşı çıkıp kararlı ve dik duruş sergiledik, halkımızı milletimizi bilinçlendirdik. Yine bunların yanı sıra milyonlarca insanın beklentisi olan EYT’yi gündeme aldık ve iktidara geldiğimizde bu meseleyi ancak biz çözeriz diye sözler verdik. Bu konuyu da geçtiğimiz günlerde iktidar kanadı çözme eylemine girmiştir” dedi.

Mecliste milletvekili olmadan vatandaşa hizmet ettiklerinin altını çizen Çat, “Mecliste grubu bulunmadan mevcut muhalefete muhalefet edip, mevcut iktidarın ise doğrular karşısında yanında olup, yanlışlar karşısında doğruyu gösterip halkımıza iktidara gelmeden bir çok faydamız oldu. Nasip olursa iktidara geldiğimizde 9 bin 500 sayfa projelerimizle halkımızın refaha kavuşturacağız. Netice itibari ile biz milli görüşçüler, ne Cumhur İttifakı ile ne de masa başındakilerle ittifaka girip makam sahibi olmak gibi bir amaçta değiliz. Siyaseti araç olarak kullanıp, bütün insanlığa, bütün canlılara paylaşımda adaleti sağlamak için, adil düzeni kurmak için iktidar yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Önümüzde yapılacak olan seçimde Allah bu millete tekrar milli görüşçü nasip ederse iktidara gelip canla başla çalışacağız. Yarınlar yorgunların değil rahatından vazgeçenlerin olacaktır ” ifadelerini kullandı.

Toplantıda Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin 2. Olağan Kongresinde gösterdiği başarılı hizmetlerden dolayı Sadık Çat’a teşekkür belgesi takdim etti. Toplantıya Erzurum İl Başkanı Adnan Bozan ve Gençlik kolları başkanı Yusuf Balkan da katıldı.