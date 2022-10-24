Göreve geldiği günden beri Çat ilçesinde bir çok projeyi hayata geçiren Müftü Sebahattin Erdoğan cami gençlik çalışmalarında örnek olacak bir proje daha imza attı.

Göreve geldiği günden beri Çat ilçesinde bir çok projeyi hayata geçiren Müftü Sebahattin Erdoğan cami gençlik çalışmalarında örnek olacak bir proje daha imza attı.

Çat İlçe Müftülüğü tarafından "Mabedin Gölgesinde Yetişen Nesil" projesi hayata geçirildi.

Çocuk ve gençlerin camileri tanıması ve ibadet maksadının dışındaki fonksiyonlarını öğrenmeleri amacıyla başlatılan proje çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Proje hakkında açıklamalarda bulunan İlçe Müftüsü Sebahattin Erdoğan, "İlçemiz gençlik faaliyetleri acısından potansiyeli olan bir yer. Bizler burada çeşitli kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla beraber camiyi hayatın merkezine taşımak, cami merkezli bir danışmanlık ve tanıtım hizmeti sunmaya, imanlı ve ahlaklı bir nesil yetiştirmeye gayret ediyoruz. Yıl boyu çeşitli vesilelerle sürdürülen etkinliklerde cami eksenli bir hayatın ipuçları genç dimağlarımıza verilmeye çalışılmaktadır" dedi.