Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşun 105. yıl dönümü çerçevesinde, Maraş’ın Milli Mücadelesini konu alan "Çat kapı" adlı tiyatro gösterisini şehrin çeşitli noktalarında vatandaşlarla buluşuyor. Maraş’ın kahramanlarını günümüze taşıyan gösteri, şehrin kurtuluş ruhunu genç nesillere aktarıyor.

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü kutlamaları düzenlenen etkinlikler, şehrin dört bir yanında coşkuyla devam ediyor.

Bu özel etkinlikler arasında en dikkat çekenlerden biri ise Kahramanmaraş’ın Milli Mücadele ruhunu sahneye taşıyan "Çat kapı" adlı tiyatro gösterisi oldu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen ve Kapalı Çarşı, alışveriş merkezi, toplu taşıma araçları ile okullarda sahnelenen bu özel gösteri, izleyicilerden büyük ilgi gördü.

Kahramanmaraş’ın kurtuluş mücadelesinde kahramanlıklarıyla tarihe adını yazdıran Sütçü İmam, Rıdvan Hoca, Arslanbey ve Abdal Halil Ağa gibi önemli şahsiyetlerin hikâyelerini canlandıran oyun, izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.

Sütçü İmam’ın işgalcilere karşı sıktığı ilk kurşunla başlayan mücadele, Rıdvan Hoca’nın "Hürriyet olmayan bir yerde Cuma Namazı kılınmaz" diyerek halkı ayağa kaldırması, cepheden gelen Arslanbey’in kahramanlıkları ve Abdal Halil Ağa’nın emperyalist güçlere karşı dik duruşu, tiyatro gösterisinde çarpıcı bir şekilde işlendi. Oyunun farklı noktalarda aniden sahnelenmesiyle vatandaşlar kendilerini adeta Milli Mücadele döneminin içinde buldu.

Gösteriyi izleyenler, bu anlamlı organizasyonun kendilerini derinden etkilediğini belirterek Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti. Tarihi kahramanları günümüze taşıyan "Çatkapı" tiyatrosu, şehrin kurtuluş ruhunu yeni nesillere aktarmaya devam ediyor.

Gösteriyi izleyenlerden Fatih Baltacı, "52 yaşındayım. Öncelikle bu güzel ve anlamlı gösteri için Büyükşehir Belediyemize teşekkür ederim. Şehrimizin kurtuluşu çok güzel bir şekilde canlandırıldı. Ecdadımızın mücadelesini çok güzel bir şekilde canlandırdılar. Atalarımızın 105 yıl önceki mücadelesi hem yetişkinlere hem de gençlere çok güzel bir şekilde gösterildi" diye konuştu.

Gösterinin genç izleyicilerinden Mert Altundiş, "Milli Mücadelemiz çok güzel bir şekilde bu tiyatroyla bizlere gösterildi. Çok beğendim, çok da duygulandım. Atam Rıdvan Hoca’nın, Sütçü İmam’ın vermiş olduğu mücadeleyi bu gösteriyle daha iyi idrak edebildim. Bu gösteri bizleri 105 yıl öncesine götürdü. Böyle bir ecdadın torunu olmaktan gurur duyuyorum" dedi.

Diğer bir genç izleyici Berat Karayiğit, "105 yıl önce ecdadımızın vermiş olduğu mücadele tiyatro gösterisiyle bizlere canlandırıldı. Ecdadımızla gurur duyuyoruz" diye konuştu.

Ömer Cengiz Kaya da, "Geçmişimizi daha iyi tanımamız açısından çok güzel bir gösteri oldu. Ecdadımızdan aldığımız mirası gençler olarak bizler de muhafaza ederek geleceğe taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Eda Kılıççalar, "Bu gösteriyle Rıdvan Hoca, Sütçü İmam ve Arslanbey gibi Milli Mücadele kahramanlarımızı daha iyi tanıma fırsatı bulduk. Bu anlamlı etkinlik için Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum" dedi.

Ayşegül Erşan, "Bu gösteriyle atalarımızın mücadelesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha anladık. Biz gençlerin ecdadımızı daha yakından tanımamıza vesile oldu. Bu aziz ecdadın torunu olmaktan ve Kahramanmaraşlı olmaktan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Çünkü Kahramanmaraş tarihiyle çok özel bir şehir. Tarihten aldığı güçle Kahramanmaraş’ımız çok daha güçlü olacak" cümlelerini kaydetti.