Adıyaman’ın Çelikhan ve Bulam ovalarında bin 280 hektarlık araziyi cazibeyle sulayacak olan Çat Barajı Sulama Tüneli inşaatında sona gelindi.

Adıyaman’ın Çelikhan ve Bulam ovalarında bin 280 hektarlık araziyi cazibeyle sulayacak olan Çat Barajı Sulama Tüneli inşaatında sona gelindi.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar beraberinde TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Çelikhan Kaymakamı Abdullah Arslantürk, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut’la birlikte Çat Barajı Sulama Tüneli inşaatını gezerek devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Bin 280 hektarlık araziyi suyun bereketine kavuşturacak olan 900 metrelik tünel çalışmalarının 44 metrelik bir kısmı kaldı. Tünelin kalan 44 metrelik kısmının da 1 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Çelikhan ve Bulam ovalarına can suyu olacak tünelin bir ay içerisinde bitirilerek hizmete sunulacağını belirten TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Ahmet Aydın, "Bölgenin ve ilçemizin en önemli projelerinden bir tanesi olan Çelikhan Çat Barajı Sulama Tüneli’ndeyiz şu an. Çok önemli bir proje. Yaklaşık 900 metre uzunluğunda olan büyük bir tünel. Ve bu tünelimizi gezdik. Bu tünelin artık son demlerine gelmişiz. Yaklaşık yaklaşık 40-44 metre kalmış tünelin bitmesine. İnşallah bir aya kadar bu tüneli bitireceğiz. Bu tünelin bitmesiyle birlikte Çat Barajı’ndan Çelikhan Ovası’na bin 280 hektarlık arazi cazibeyle sulama imkanına kavuşacak. Bu projeyle birlikte aynı zamanda Havşeri suyundan saniyede 350 litre Çelikhan Ovası’na giden sulama suyunu da Adıyaman’a içme suyu olarak değerlendireceğiz. Hem Çelikhan Ovası’nın tümden sulanması bin 280 hektarlık alanın, hem de Adıyaman içme suyunun temini noktasında çok büyük bir proje, çok önemli bir proje. Ve bu proje çok ciddi mesafeler aldı. İnşallah bir aya kadar bu tüneli bitirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Daha sonra konuşan Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise, "Çelikhan ve Bulam Ovasını suya kavuşturacak Çat Barajı Sulama Tüneli’ndeyiz. Son 44-45 metredeyiz. İnşallah bir ay içerisinde tamamlanacak. Çelikhan’ımıza hayırlı olsun diliyorum. Çelikhan Ovası’nın suyla kavuşması onları müreffeh bir Çelikhan’a kavuşturacak inşallah. Emeği geçen herkese ben de teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Çat Barajı Sulama Tüneli’nin Çelikhan ilçesi için çok önemli bir proje olduğunu belirten Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise, "Bu proje Çelikhan ilçemizin bereketli topraklarına can suyu olacağı gibi Adıyaman şehir merkezinin içme suyuna çok ciddi bir katkısı olacak. Özellikle bu kuraklık döneminde bu proje ayrı bir anlam ifade ediyor ve hayati bir önem taşıyor. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çat Barajı’nın Çelikhan için hayati bir öneme sahip olduğunu belirten AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ise, "Tünel çalışmalarında sona gelindi. Bu güzel projeden dolayı Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Adıyaman’ın neresine gidersek şantiyeye dönüşmüş durumda. Bu önemli projenin Çelikhan ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.