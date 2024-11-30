Castrol Ford Team Türkiye’nin yetenekli pilotlarının katıldığı, 29 Kasım Cuma günü Ford Fiesta Rally3 aracıyla düzenlenen co-drive etkinliği, katılımcılara şehrin sokaklarından ormandaki ralli etabına uzanan heyecan dolu bir deneyim yaşattı.İSTANBUL (İGFA)- 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda sezonu Markalar Şampiyonu olarak tamamlayan Castrol Ford Team Türkiye’nin başarılı pilotları Ali Türkkan, Efehan Yazıcı ve Mert Yudulmaz, İstanbul’un sokaklarından Belgrad Ormanı’na uzanan co-drive etkinliğinde Rally 3 sınıfının öncüsü olan Ford Fiesta Rally 3’ün sürücü koltuğundaydı. Ford Türkiye ve Castrol Türkiye’nin birlikte düzenlediği etkinlikte, farklı ve zorlu etaplarda Castrol’ün geliştirdiği madeni yağlarla performansına güç katan Ford Fiesta Rally3’ün yan koltuğunda ağırlanan özel konuklar heyecan dolu anlar yaşadı.

Castrol Ford Team Türkiye Takım Direktörü Serdar Bostancı ve takıma pilot olarak birçok ulusal ve uluslararası şampiyonluk kazandıran genç ve başarılı pilotların koçu Murat Bostancı’nın da bulunduğu etkinlik, Maslak’ta Castrol Ford Team Türkiye Garaj’ında buluşmayla başladı. Ardından katılımcılar Junior WRC 3.sü yıldız isim Ali Türkkan, Türkiye Ralli Sınıf 3 İkincisi Efehan Yazıcı ve Türkiye Ralli Genç Pilotlar İkincisi Mert Yudulmaz’ın direksiyonunda olduğu Ford Fiesta Rally3 aracıyla Belgrad Ormanı’ndaki toprak etapta adrenalin dolu dakikalar geçirdi.