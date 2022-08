Türkiye’nin ilk 500 şirketinin yüzde 20’sine kurumsal çözümler sunan Casper da yeni satışa sunduğu Nirvana M400 iş bilgisayarıyla işletmelerin ihtiyacı olan tüm gereksinimleri bir arada karşılıyor.

Kullanıcılar için bilgisayar seçimi ne kadar önemliyse şirketler için bu durum daha da ciddi bir süreci barındırıyor. Özellikle iş süreçlerinde performanstan ödün vermek istemeyen şirketlerin bilgisayar tercihlerindeki en önemli noktayı ise güçlü donanımlar ve kompakt tasarım oluşturuyor. Kurumların bu ihtiyacını karşılıksız bırakmayan Türkiye’nin teknoloji markası Casper da günümüz dünyasının yeni iş yapış şekillerine yönelik verimliliği artırmak ve süreç yönetimi adına ihtiyaç duyulan teknolojik çözümleri sunmak için yeni Nirvana M400’ü Kurumsal Çözümler çatısı altında işletmelere ulaştırıyor. Güçlü performansı desktop ve mobil platformdaki 10. ve 11. Nesil Intel işlemci serileriyle sağlayan yeni Nirvana M400 mini PC, kompakt ve şık bir tasarımla buluşturduğu en güncel teknolojiyi de ortalama yüzde 89 enerji verimliliğiyle kurumlara sunuyor.

Kompakt tasarım ile maksimum performans sunuluyor

İşletmeler için güçlü ve güvenli bir bilgisayar her zaman verimliliği artırmada kilit rol oynuyor. Bu nedenle bilgisayar seçiminde güçlü, beklentileri karşılayabilen ve çalışma ortamına uygun modellerin tercih edilmesi ciddi önem arz ediyor. İş bilgisayarı söz konusu olduğunda kurumların ihtiyaçlarına en uygun çözümleri kompakt tasarımlarla buluşturan Casper, işletmelerin performanslarını artıracak tüm gereksinimleri bir arada sunacak kapasiteye sahip Nirvana M400’ü kurumsal çözümleri içerisinde bulundurmaya başladı. Kullanım alanına ve gereksinime göre Intel 10. ve 11. Nesil işlemcileri destekleyen H510 Thin Mini ITX desktop anakart veya 11. Nesil Tigerlake mobil anakart seçeneklerinden birini tercih edebilecek olan kurumlara her seçenekte yüksek verimlilik vadediliyor. Aynı zamanda kurumların ihtiyacı olan tüm donanımların kompakt bir tasarımla sunulduğu Nirvana M400 ile iş performansından ödün vermeden alan tasarrufu sağlanırken kullanıcılar Nirvana M400’ü dilediklerinde monitör arkasına monte ederek de kullanabiliyor.

Nirvana M400 ile yüksek verimlilik dönemi

Kurumların en öncelikli gereksinimleri dahil tüm detayları titizlikle çalışılıp üretilen Nirvana M400 mini PC bilgisayarın anakartı Casper tarafından işletmelere özel olarak maksimum performansı sunacak şekilde tasarlanıyor. İşletmelerin tüm verilerinin Güvenilir Platform Modülü TPM 2.0 ile koruma altına alındığı Nirvana M400’de, Type-C ve USB 3.0 portu ile hızlı ve kaliteli veri aktarımı sağlanıyorken aynı zamanda 2 RAM slotu sayesinde de maksimum 64GB RAM desteğiyle profesyonel işlerde aynı anda birçok programın kesintisiz kullanım fırsatı kurumlara sunuluyor. Ergonomik aksesuarları, IT ekiplerinin işini kolaylaştıran hızlı bakıma uygun tasarımı ve her iki farklı işlemci platformunun sunacağı performansa ve soğutma ihtiyacına göre farklı tasarlanan özel üretim mobil / desktop fanlı soğutma sistemleri ile her an güçlü iş performansı işletmelerin elinin altında oluyor.

İşletmelere Casper güvencesi ve düşük enerji tüketimi fırsatı

Güçlü donanımları ve kompakt tasarımı ile uzun yıllar kullanılabilecek teknolojiye ve dayanıklılığa sahip Nirvana M400 mini bilgisayarlar, 2 yıldan 5 yıla kadar uzatılabilen garanti paketleri ile Casper güvencesi altında tutuluyor. Ortalama yüzde 89 enerji verimliliğiyle de rakiplerine göre daha az güç tüketimi yaparak daha fazla enerji tasarrufu sağlayan Casper Nirvana M400, uluslararası standartlara göre gerekli testlerin hepsinden geçip sahip olduğu Energy Star sertifikası ile minimal enerji tüketimi sağlayarak kurumlara daha düşük bütçeli elektrik tüketimini de sunuyor.