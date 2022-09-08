Tüketicilerin ve işletmelerin dizüstü notebooklardan beklentileri dijitalleşen dünyayla birlikte değişim gösteriyor. Değişimi anbean takip eden Türkiye’nin teknoloji markası Casper da kişisel kullanımlar için maksimum mobiliteyi deneyimleten Casper Nirvana C500’ü ve kurumsal kesim için de sürdürülebilir üretkenliği çalışanlara sunan Casper Nirvana C600’ü satışa çıkardı.

Tüketicilerin ve işletmelerin dizüstü notebooklardan beklentileri dijitalleşen dünyayla birlikte değişim gösteriyor. Değişimi anbean takip eden Türkiye’nin teknoloji markası Casper da kişisel kullanımlar için maksimum mobiliteyi deneyimleten Casper Nirvana C500’ü ve kurumsal kesim için de sürdürülebilir üretkenliği çalışanlara sunan Casper Nirvana C600’ü satışa çıkardı.

Yarının tercihlerinde ön planda olan performans, mobil olma ve üretkenlik hem bireysel hem de kurumsal kullanımlarda notebook tercihlerini şekillendiriyor. Maksimum mobiliteyi sürdürülebilir üretkenlikle harmanlayıp kullanıcılarına sunmak için değişimi takip eden Casper Nirvana da tüketicileri ve kurumsal işletmeleri mutlu edecek 2 yeni dizüstü notebooku Nirvana C500 ve Nirvana C600’ü tanıttı.

Bireysel kullanımda modern tasarım mobil uzmanlıkla buluşuyor

Bireysel kullanıcıların bilgisayar arayışlarında tercihleri tüm çalışma tarzlarına uygun olan notebooklardan yana oluyor. Özellikle üstün performans ve mobilitenin kilit rol oynadığı kişisel kullanımda yarının tercihleri de gözetilerek tasarlanan yeni Nirvana C500, aranılan kan olarak Casper tarafından kullanıma sunuldu. Intel’in 11. Nesil i5 1135G7 ve i7 1165G7 işlemcileri ile Iris Xe ekran kartını içeren Nirvana C500 notebooklar, 1,8 kg hafiflik ve 19,8 mm inceliğiyle her ortamda maksimum mobilite ve üretkenliği deneyimleme fırsatını kullanıcılara tanıyor. 135 derece açılabilen Uplift menteşeli yapısı sayesinde klavyenin yerden yükseltilerek kullanımın daha ergonomik seviyeye getirildiği Nirvana C500, 7,3 mm incelikte çerçeveye, 15.6’’ FHD IPS ekrana ve Anti-Glare teknolojisine sahipken 250 NIT parlaklıkla da destekleniyor. Nirvana C500’de M2 NVMe + 2.5’’ SATA SSD desteği sayesinde verilerin daha hızlı depolanıp uygulamaların da daha hızlı çalışması sağlanırken çift dual slot desteği ile 3200Mhz hızındaki RAM de 32 GB’a kadar artırılıyor. Ayrıca akıllı batarya teknoloji ise uzun yıllar verimli bir notebook bataryasına kullanıcıların sahip olduğu C500, 1MP 720P değerinde gürültü önleyici, sürgülü açılır kapanır yapıdaki kameraya, Type-c, USB 3.0, USB 2.0 ve HDMI portlarına, aynı renk tasarım klavyeye ve ekolayzer dizaynı olan Dolby ses teknolojisi ile geliştirilmiş 2 adet hoparlöre de sahip.

Kurumsal çözümlerde başarı için gerekli üstün performans Nirvana C600’de

Çalışma sürecinde yoğun tempoya hafiflik katan, başarı için de gerekli üstün performansı sağlayan notebooklar çalışanların tercihi oluyor. Sadece 19,8 mm inceliğinde ve 1,8 kg hafifliğinde olan Casper’ın yeni kurumsal çözümü Nirvana C600, çalışanların her yerde üretken olması için tasarlandı. Intel’in 11. Nesil i5 1135G7 ve i7 1165G7 işlemcileriyle Iris Xe ekran kartını içeren, 64GB’a kadar da RAM desteği bulunan Casper Nirvana C600 dizüstü iş bilgisayarlarında M2 NVMe + 2.5’’ SATA SSD desteği sayesinde verilerin daha hızlı depolanıp uygulamaların da daha hızlı çalışması sağlanıyor. 15,6’’ ekran boyutu ve FHD IPS paneli ile yoğun iş süreçlerinde başarılı ekran deneyiminin gerçekleşmesini, 7,3 mm ince çerçeveyle de geniş bir görüntüleme imkanına kavuşma fırsatını sunan Nirvana C600, ayrıca Titreme Önleyici (Anti Flicker) özelliği sayesinde de arka planda oluşan titreşimlerin engellenip çalışanın göz sağlığını etkileyecek olumsuzlukların önüne geçiyor. Casper’ın yeni notebooku sağ ve sol taraflara konumlandırılmış kolay erişilebilir yapıdaki zengin bağlantı ve veri aktarım portları, Dolby ses sistemi, gürültü önleyici ve gizlenebilir kamera desteği, geniş ve hızlı depolama seçenekleri, ihtiyaçları karşılayan Intel’in Dualband AC 9462 Wi-Fi modülü ile de çalışanları memnun bırakıyor. Özellikle Energy Star sertifikası ile daha düşük enerji tüketimi yapan Nirvana C600 bilgisayarlar ile işletmeler, enerji tasarrufu sağlama fırsatını bulurken 2 yıldan 5 yıla kadar garanti sürelerini uzatabiliyor ve yerinde servis hizmeti de alabiliyor.