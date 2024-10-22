Girişimcilik platformu Endeavor’ın, Akbank iş birliğinde hayata geçirdiği genç girişimcilik programı CaseCampus Bootcamp Live’ın yeni dönem başvuruları başladı. Bu yıl, 18 Kasım ve 21-22-23 Kasım tarihlerinde online olarak gerçekleşecek program, girişimci gençlerin hayallerinin gerçekleşmesine yardımcı olacak.

Endeavor Türkiye’nin Akbank iş ortaklığında hayata geçirdiği, girişimci olmak isteyen gençleri destekleyen programı “CaseCampus Bootcamp Live” başvuruları başladı. Bu yıl, 18 Kasım ve 21-22-23 Kasım tarihlerinde, 66 katılımcı ile online gerçekleşecek olan program, girişimciliğe ilgi duyan gençleri; başarılı girişimciler, girişimcilik alanında deneyimli uzman ve girişim dünyasından liderler ve yatırımcılar ile bir araya getirecek. CaseCampus, özgün girişimci içeriklerini de katılımcıların bilgisine sunacak.

30 yaşını geçmemiş, üniversite 3’üncü veya 4’üncü sınıf lisans veya lisansüstü öğrencisi veya bir lisans/lisansüstü programından son beş yıl içinde mezun, ileride kendi girişimini oluşturmaya hevesli ya da girişimcilik konularına ilgi duyan gençlerin başvurabileceği program, dört gün süren öğrenim içerikleri ve atölye çalışmalarından oluşacak. Akbank ana sponsorluğunda, tamamen ücretsiz olarak hayata geçecek programa 28 Ekim Pazartesi gününe kadar girişim dünyasına ilgi duyan tüm adaylar başvuru yapabilecek.

Programı değerlendiren Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen, “Akbank ve Endeavor Türkiye, girişimcilik ekosisteminin gelişimi için 17 yılı aşkın süredir güçlü bir iş birliği içerisinde çalışıyor. Akbank ile girişimciliğin pek çok alanında hayata geçirdiğimiz programlarımızdan biri de CaseCampus. Girişimcilik ekosistemine nitelikli girişimci adayları kazandırma hedefiyle çıktığımız bu yolda geleceğin liderlerine ilham vererek onları desteklemekten mutluluk duyuyoruz. Bu yıl sekizinci kez düzenlediğimiz CaseCampus’e, Türkiye’yi geleceğe taşıyacak öncü girişimcilerden biri olma hayalini taşıyan tüm gençlerimizi davet ediyoruz” dedi.

Akbank Dijital Tasarım ve İnovasyon Bölüm Başkanı Burcu Küçükünal ise “Akbank’ta inovasyon ve girişimcilik alanındaki deneyimlerimizle gençlerin yanında yer almayı ve onların hayallerini ve fikirlerini desteklemeyi önceliklendiriyoruz. Bu kapsamda yenilikçi programımız CaseCampus ile genç girişimcilere özel bir eğitim ve mentorluk yolculuğu sunuyoruz. Bu programda elde edecekleri tecrübelerin bireysel gelişimlerine katkı sunacağına ve aynı zamanda girişimcilik ekosistemimizi güçlendireceğine inanıyoruz” dedi.

Programda kendi işini kurmuş, erken ve ileri aşama başarılı girişimciler, yatırımcılar ve girişimcilik uzmanları konu odaklı iç görü ve deneyimlerini katılımcılarla interaktif şekilde paylaşıyor. Programa başvurular casecampus.org.tr adresi üzerinden yapılabiliyor.