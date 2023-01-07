Sakarya Büyükşehir Belediyesi başlatılan proje çerçevesinde, Çark Caddesi’nin Serdivan’a gidiş yönü kapanacağı için bu güzergahın güvenli bir şekilde işleyeceği yeni bir kavşak inşa ediliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi başlatılan proje çerçevesinde, Çark Caddesi’nin Serdivan’a gidiş yönü kapanacağı için bu güzergahın güvenli bir şekilde işleyeceği yeni bir kavşak inşa ediliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezindeki sosyal alanın genişletilmesi ve vatandaşların yürüyüş yaparak rahat vakit geçireceği alanların oluşturulması için Çark Caddesi’nde işleme başlamıştı. Fen İşleri Başkanlığı, Çark Caddesi’nin Dr. Nuri Bayar Ortaokulu’ndan itibaren Millet Bahçesi’ne kadar uzanan bölümde ilk kazmayı vurdu. Mevcut kaldırım kaldırıldı, caddenin Serdivan’a gidiş yönünde sosyal yaşam alanı oluşturulması önemli bir adım atıldı.

Büyükşehir Belediyesi, proje çerçevesinde Çark Caddesi’nin Serdivan’a gidiş yönünü trafiğe kapatacak ve caddenin yalnızca Adapazarı’na geliş istikameti trafiğe açık kalacak. Kapanacak güzergaha gidişlerin güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için ise farklı bir alternatif oluşturuldu. Çarşı merkezden Serdivan’a gidecek sürücüler artık 192. Sokak’ı(Fulya Sokak arkası) ve Eski Millet Bahçesi ile Asayiş Şube Müdürlüğü’nün arasında kalan Farabi Caddesi’ni kullanacak. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri bugünden itibaren ‘Bobcat’ aracı ile altyapı sinyalizasyon borularının geçeceği alanlarda kazıya başladı. Büyükşehir ekipleri, her gün binlerce aracın geçtiği güzergahta sürücülerin mağdur olmaması için bölge trafiğini tüm dinamikleriyle yeniden ele alıyor. Millet Bahçesi’ne giden Farabi Caddesi’ne çıkan 192. Sokak’a yeni bir kavşak inşa ediliyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi ekipleri, noktada sinyalizasyon araçlarının montajına başladı. Yapımı devam eden proje bittiğinde Serdivan’a yeni bir kapı açılmış olacak. Çalışmaların en kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “Millet Bahçesinden başlayarak Çark Caddesi Dr. Nuri Bayar Ortaokulunda sona erecek çalışma için işlemler süratle başladı. Projemiz şehir trafiğini rahatlatmayı ve vatandaşların huzurla vakit geçirebileceği alanlar oluşturmayı hedefliyor. Serdivan’a gidiş yönü trafiğinin artık Çark Caddesi’nden değil alternatif güzergâhlardan sağlanması için alternatiflerimiz hazır. Fulya Sokak üzerinde olan, Farabi Caddesi’yle kesişen 192. Sokak’ta Serdivan yönüne yeni bir çıkış hazırlıyoruz. İşlemler başladı ve en kısa sürede tamamlanacak” denildi.