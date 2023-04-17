Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde çarşı ve pazarda bayram hareketliliği başladı.

Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken Silvan ilçesinde vatandaşlar tarafından çarşı ve pazarda bayram yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle bayram alışverişini son günlere bırakan aileler, çocuklar için ayakkabı ve giyim alışverişinde bulunurken bayram içinde tatlı, çikolata ve kolonya alışverişini de gerçekleştiriyor.

Bayrama sayılı günler kala çarşı, pazara inen ve bayramlık ihtiyaçlarını tedarik ederek ikramlık şeker ve bayramlık kıyafet almak için alışverişe çıkan vatandaşlar esnafın yüzünü güldürdü. Esnaf, bayram nedeni ile yaşanan yoğunluktan memnun kalırken yoğunluğun arife günü daha da artacağı bekleniyor.