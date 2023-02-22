Karabük İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çarşı ve mahalle bekçileri depremde afeti yaşayan Malatya’da görevlendirildi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli çarşı ve mahalle bekçileri depremde afeti yaşayan Malatya’da görevlendirildi.

Malatya’da asayiş olaylarının önlenmesi ve diğer konularda yardımcı olmak amacıyla görevlendirilen 20 çarşı ve mahalle bekçisini İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar ile birlikte uğurlayan Vali Fuat Gürel, görevlendirilen bekçilere hayırlı yolculuklar dileyerek, "Deprem bölgesinde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin yanı sıra huzur ve güvenliğin sağlanması için görev yapacaksınız, görevlerinizde başarılar dilerim. Yolunuz açık olsun, ayağınıza taş değmesin, güle güle gidip gelin" diye konuştu.