Samsun’da Anıt Park içerisinde faaliyet gösteren ‘Çarşı 1919’un emekçi kadınları, satış yaptıkları merkeze gelen yıkım kararı üzerine yeni ücretsiz yer talebinde bulundu.

Samsun’da Anıt Park içerisinde faaliyet gösteren ‘Çarşı 1919’un emekçi kadınları, satış yaptıkları merkeze gelen yıkım kararı üzerine yeni ücretsiz yer talebinde bulundu.

19 Mayıs 1919’un 100. yılında açılan ve kadınların el emeklerinin sergilediği ‘Çarşı 1919’a yıkım kararı geldi. Yıkım kararı üzerine Büyükşehir Belediyesi tarafından kadınlara tahliye yazısı gönderildi.

Kadınlar adına açıklama yapan Çarşı 1919’dan Serpil Coşkun, kendilerine yeni bir yer verilmesini istedi. Coşkun, “2019 yılında ‘Çarşı 1919’ Milli Mücadelemizin 100. yılı nedeniyle valiliğimizin projesi ile bir araya getirilmiş bir gruptur. O dönemde milletvekillerimiz, valiliğimiz, belediye bizi araya getirmiş görkemli bir oluşum iken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından buradan çıkarılmak için resmi bir yazı aldık" dedi.

Zaman zaman sayılarının 150’ye ulaştığını belirten Coşkun, "2 kez resmi tahliye yazısı aldık. Buranın yıkım kararı olduğunu söylediler. Tabii ki anlayışla karşılıyoruz. Biz de yeni bir yer talebinde bulunduk. Bize Yabancılar Pazarı’nda 3 tane dükkân verebileceklerini söylediler. Bu 3 dükkanı bize ücreti karşılığında vermek istiyorlar. Burada bulunan kadın arkadaşlarımız adına söylüyorum ki; biz bu ücreti karşılayacak güçte değiliz. Cüzi bir rakam da olsa bunu ödeyecek bir gücümüz yok. Çarşı 1919 kadınları olarak fiziksel olarak bu dükkâna benzeyen, tek bir girişi olan, bütün arkadaşlarımızın ürünlerini sergileyebileceği başka bir yer talep ediyoruz” diye konuştu.

Çarşı 1919 kadınları, Yabancılar Pazarı’ndaki yerin kendileri için uygun olmadığını, başka bir yeri ücretsiz olarak talep ettiklerini ifade ettiler.