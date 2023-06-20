Samsun’un Çarşamba ilçesini sel almaması için bir araya gelen ziraat odası ile muhtarlar, dalgakıran yapılması, kanal temizliği ve ırmak setinin yükseltilmesi taleplerinde bulundular.

Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, mahalle muhtarları ile birlikte muhtemel sel faaliyetinin önüne geçilmesi için alınması gereken önlemler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. 5 ve 13 Haziran’da meydana gelen sel felaketinde Çarşamba ilçesinde Hürriyet, İstiklal ve Çaltı Mahallelerindeki meyve ve sebze bahçelerinde büyük oranda zarar oluşmuştu. Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir ile muhtarlar, ilçede yaşanan sel felaketinde bahçelerdeki ürünlerin zarar görmesi ve muhtemel sel afetinde tekrar bu tür sorunların yaşanmaması adına alınabilecek önlemleri görüştü.

“Dalgakıran yapılmalı, kanallar temizlenmeli”

Üreticilerin zarar görmemesi adına alınması gereken tedbirler hakkında mahalle muhtarları ile istişarede bulunan Aydemir, “Hürriyet Mahalle Muhtarımız Ayhan Akgül, İstiklal Mahalle Muhtarımız Erhan Yılmaz ve Çaltı Mahalle Muhtarımız Murat Çıtak ile ilçemizde yaşanan selin zararlarını, muhtemel bir durumunda üreticilerimizin zarar görmemesi için alınması gereken tedbirleri görüştük. Görüşme sonucunda muhtarlarımız, dalgakıran yapılması, mahallelerdeki kanalların temizlenmesi, pompa sistemi kurulması, ırmak setinin taçlandırılması ile yükseltilmesi taleplerinde bulundular” dedi.