Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, eğitim kenti Çarşamba’da Hasbahçe Özel Eğitim Anaokulu’nun inşaatına başlandığının müjdesini verdi. 2024 yılında tamamlanması planlanan okul, 12 derslikli ve atölyeli olacak.

Çarşamba’da eğitime yapılan yatırımlara yenileri eklenmeye devam ediyor. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Hasbahçe Özel Eğitim Anaokulu’nun inşaatına başlandığının müjdesini vererek, “Eğitim kenti Çarşambamıza yeni okullar kazandırmaya devam ediyoruz” dedi.

İnşaat çalışmaları başlayan Hasbahçe Özel Eğitim Anaokulu, 12 derslik ve atölyeli olacak şekilde planlandı. 2024 yılında çalışmalarının tamamlanarak hizmete açılması beklenen okulda öğrenciler daha nitelikli ortamda eğitimlerini almaya devam edecek.

Eğitim kenti Çarşamba

Eğitim kenti Çarşamba’da, eğitime yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşambamız bir eğitim yuvasıyla daha buluşuyor; çocuklarımız daha da nitelikli okullarda öğrenim görme imkanı buluyor. Hasbahçe Özel Eğitim Anaokulumuzun inşaatı başladı. 12 derslikli, içerisinde atölyeleri de bulunacak olan okulumuzun inşaatının 2024 yılında tamamlanması planlanıyor. Okulumuz tamamlandığında özel gereksinimli öğrencilerimiz; fiziksel şartları elverişli, donanımlı, günümüz şartlarına uygun ve nitelikli bu okulda öğrenimlerine devam edecekler. Geçtiğimiz haftalarda Mehmet Akif Ersoy Anaokulumuzun da inşaat çalışmaları başlamıştı. 8 derslikli, zemin hariç 3 kat olacak olan okulumuzun da 300 iş günü içerisinde tamamlanarak öğrencilerimizin hizmetine açılmasını planlanıyoruz. Çocuklarımızın gelişimlerine uygun, güvenlikli, bahçesi, parka olan bir anaokulu olarak hizmet verecek. Biz Çarşamba’mız, gençlerimiz, çocuklarımız için özveriyle çalışmaya devam ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Okullarımız ilçemize, öğrencilerimize, velilerimize, öğretmenlerimize hayırlı olsun” diye konuştu.