Samsun’un Çarşamba ilçesine yeni hükümet konağı yapımı için çalışmalara başlandı. İlçeye yeni bir köprü daha yapılması planlanırken, şehir yoğunluğunun doğu yönüne çekilmesi hedefleniyor.

Çarşamba ilçesinde son dönemde yaşanan otopark ve trafik yoğunluğuna çözüm bulunması amacıyla harekete geçildi. Şehrin doğu yakasında bulunan kaymakamlık binasının mevcut yerinden kaldırılarak, Adapark mevkisine yapılması planlanıyor. Yeni hükümet konağının yanında yeni bir köprünün de yapılması amaçlanıyor.

Şehir merkezine direkt geçişi kolaylaştıracak ve trafik yükünü çekecek yeni köprünün yapımı ile birlikte ilçe merkezindeki yoğunluğun da azalacağını belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, mevcut kaymakamlık binasının yerinin yeşil alan ve kapalı otopark olarak değerlendirileceğini ifade etti. Yapılacak projelere ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Doğan, "Çarşamba ilçemizde merkezdeki trafik ve araç yoğunluğunu azaltmak, şehri çevreye doğru yaymak, merkezdeki alanlarda da otopark ve park alanı oluşturmak amacıyla devletimizin imkanları ile hükümet konağımızın yenilenmesi için inşaat çalışmalarına başlanıldı. İçinde asansör dahi bulunmadığı için engelli ve yaşlılarımızın tapu vs. birimlere ulaşmakta zorlandığı binayı yenilemiş olacağız. Hem de İŞKUR, askerlik şubesi ve denetimli serbestlik birimleri de yeni binada hizmete başlamış olacaklar. Böylelikle merkezde bulunan askerlik şubesi binası ve kaymakamlık binaları kaldırılacak. Bunların yerlerine otopark ve park alanları yapılacak. Böylece şehir içindeki trafik karmaşası da azaltılacak. Şehrimizde yeni yapılacak köprünün de yardımıyla üniversite kavşağından Çay Mahallesi’ne, Terme Caddesi’ne kadar kesintisiz bir ulaşım imkanı olacak" dedi.

Çay Mahallesi Adapark mevkisinde yapılacak yeni hükümet konağının yakın zamanda inşaat çalışmalarının başlaması bekleniyor.