Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçeye yapılacak olan “Kadın Emeği Ürün Satış Merkezi” için protokol imza törenini gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçeye yapılacak olan “Kadın Emeği Ürün Satış Merkezi” için protokol imza törenini gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba’ya “Kadın Emeği Ürün Satış Merkezi” kurulacağının müjdesini verdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi (DOKAP) Başkanı Hakan Gültekin ile imzaları atan Belediye Başkanı Doğan, “Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İlçemiz için hayırlı olsun” dedi.

“Çarşamba, kadınlarımızın emeğiyle büyüyor”

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. ’Kadın Emeği Ürün Satış Merkezi’ projemizin protokol imza törenini gerçekleştirdik. Merkezimiz, Samsun-Ordu Karayolu kenarına kurulacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank’a, milletvekillerimize, DOKAP Başkanımız Hakan Gültekin’e, ilgili yönetici arkadaşlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemiz, yöresel ürün çeşitliliği bakımından dünyanın sayılı ülkelerinden birisi. Kadın Emeği Ürün Satış Merkezimiz sayesinde yerli ve yabancı ziyaretçilerimiz organik ürünleri, ilimize özgü el emeği göz nuru sanat eserlerini ve hediyelik eşyaları buradan temin edebilecekler. Bu sayede ilçemiz ekonomisine ve tanınırlığına katkı sunmuş olacağız. Üreticimizin de tüketicimiz de bu projeden çokça memnun kalacağını düşünüyorum. Merkezimiz çiftçimizin, el emeği üretim yapan kadınlarımızın desteklenmesi ve yapmış oldukları ürünlerin ilk elden halka ulaştırılması açılarından da oldukça önemli. Çarşamba; kadınlarımızın emeğiyle büyüyor, gelişiyor ve kalkınıyor” diye konuştu.