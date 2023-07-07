Samsun’un Çarşamba ilçesine 16 bin metrekarelik yeni bir mesire alanı kazandırılıyor.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Ayvacık yolu üzerinde 16 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek mesire alanı için müjdeyi verdi. Başkan Doğan, “Yemyeşil doğasıyla kendine hayran bırakan Çarşambamıza, yeni mesire alanları kazandırıyoruz. İlçemizi bir turizm merkezi haline getirmek hem Çarşambalı vatandaşlarımızın hem de çevre il ve ilçelerden Çarşambamıza gelen misafirlerimizin doyasıya gezip ilçemizin güzelliklerini keşfe çıkabilecekleri alanları Çarşambamıza kazandırmak için çalışıyoruz. Çarşambamız birçok tarihi ve doğal güzellikleri içerisinde barındıran bir ilçe. İlçemizi bir turizm merkezi haline getirmek en büyük gayelerimizden birisi. Yaptığımız çalışmalarda da bu yönde hareket ediyoruz. Mesire alanımız için çalışmalarımıza başladık. Mesire alanımızın içerisinde ise çocuk oyun parkı, yürüyüş yolu, kamelyalar, mangal yeri, bisiklet yolu ve araç otoparkı yer alacak. Ayvacık yolu üzerinde 16 bin metrekare arazide hayata geçireceğimiz mesire alanımız, ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.