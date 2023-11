Türkiye’nin her yöresinden binlerce ürünün ziyaretçilerle buluştuğu ’12. Yöresel Ürünler Fuarı’nda (YÖREX) Samsun ve Çarşamba’nın ürünlerine ziyaretçilerin ilgisi yoğun oldu.

‘Sizin Oraların Nesi Meşhur’ sloganı ile Türkiye’nin her yerinden binlerce ürünün buluştuğu 2-5 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen 12. YÖREX Fuarı ilk gününde ziyaretçi akınına uğradı. Fuarda Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) önderliğinde Samsun oda ve borsaların destekleriyle açılan dev Samsun standı ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Fuarın açılışına katılan TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, il ve ilçe oda-borsaları, her yıl olduğu gibi bu yıl da Samsun standına yoğun ilgi gösterdi. Fuar açılışının ardından Samsun standını ziyaret eden Başkan Rifat Hisarcıklıoğlu ve oda ve borsa başkanları, Samsun’un yöresel ürünlerini tattı.

Samsun standında sergilenen Çarşamba yöresine ait fındık ve kıvratma, Bafra’nın nokulu, içi kaymaklı lokumu, pidesi, pirinci, Vezirköprü’nün semaveri, Terme’nin pirinci ile Samsun lokumu ve simidi gibi çeşitli yöresel ürünler bu yıl da ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Çarşamba’nın çiğ iç fındığı, stant alanında pişirilen Samsun simidi ile Bafra pirinç pilavı ve pidesi fuara gelen ziyaretçilere tanıtılarak ikram edildi. Bunun yanı sıra Çarşamba Ticaret Borsası tarafından ziyaretçilere, fındığın besin değeri ve tarihçesini anlatan tanıtım broşürü de dağıtıldı.

500 yıllık tarihiyle fındık Karadeniz’i temsil etti

YÖREX’e katılım sağlayarak Samsun ve ilçelerinin ticaret odaları ve borsaları olarak Karadeniz Bölgesi’nin ve Samsun’un ürünlerini tanıttıklarını ifade eden Çarşamba Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hacı Toraman, “Çarşamba olarak her yıl YÖREX’e katılım sağlamak borsamız için önem arz ediyor. Sayın Salih Zeki Murzioğlu’nun öncülüğünde Samsun’un oda ve borsaları olarak hep birlikte fuara katılıyor ve yöresel ürünlerimizi ziyaretçilerle buluşturuyoruz. Çarşamba’nın fındığını, Türkiye’nin kuzeyinden getirerek fuarda buluşan oda ve borsalara ve değerli ziyaretçilerimize ikram ve hediye ederek tanıtıyor, fındığın 500 yıllık tarihine tanıklık edilmesini sağlıyoruz. Büyük bir ihracat ürünü olan fındığı Anadolu’nun her yerinden katılımcılarla buluşturmak ve dünya ticaretinde temsil etmek bizler için çok önemli. Samsun oda ve borsaları olarak her zaman aynı gayret ve çaba içerisindeyiz” dedi.

Fuarda, Çarşamba Ticaret Borsası Meclis Başkanı Hacı Toraman’a; Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Zeren, Yönetim Kurulu Üyeleri Sezai Atsan ve Erol Akça, Genel Sekreter Sercan Yaşar, Meclis Başkan Yardımcısı Murat Yaralı, Borsa Meclis Üyeleri Hüseyin Işık, Mehmet Çalışkan, Mehmet Arslan, Onur Bahattin Yılmaz, İlhan Peker, Murat Şen, Kurucu Meclis Başkanı Nurettin Öztekin ve Borsa Genel Sekreter Yardımcısı Saliha Sivaslı eşlik etti.