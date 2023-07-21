Çarşamba Belediyesi Spor Akademisi Hazırlık Kurslarında, 30. Dönem POMEM için hazırlanan kursiyerlerden; kadınlarda 23, erkeklerde 41 kişi spor mülakatını başarıyla tamamladı.

Samsun’un Çarşamba Belediyesi eğitim, kültür ve sanat gibi birçok alanda gençleri desteklemeye devam ediyor. Çarşamba Belediyesi tarafından, polis olma hayaliyle çalışan gençler için ücretsiz olarak açılan Spor Akademisi Hazırlık Kurslarında, 30. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) için hazırlanan kursiyerlerden; kadınlarda 23, erkeklerde 41 kişi spor mülakatını başarıyla tamamladı. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan kursiyerleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Başkan Doğan: “Gençlerimizi tebrik ediyorum”

Konu hakkında açıklama yapan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Destek bizden, başarı gençlerimizden. Gençlerimize gösterdiğimiz desteğin karşılığını almaya devam ediyoruz. Çarşamba’mızda spordan sanata, eğitimden kültüre her alanda gençlerimizi desteklemeye, onlara uygun faaliyet alanları oluşturmaya devam ediyoruz. Çarşamba Belediyesi Spor Akademisi Hazırlık Kurslarımız faaliyetlerine devam ediyor, gençlerimiz profesyonel antrenör kadromuzla sınavlara hazırlanma imkanı buluyorlar. Kurslarımızda, 30. Dönem POMEM için hazırlanan kursiyerlerimizden kadınlarda 23, erkeklerde 41 kişi spor mülakatını başarıyla tamamladı. Hepsini gönülden tebrik ediyorum. Gençlerimizin önlerinde sözlü mülakatlar var, inşallah onu da başarıyla tamamlayarak hayallerine biraz daha yaklaşacaklar. Parkuru geçemeyen genç kardeşlerimiz de üzülmesinler, tekrar hazırlanıp inşallah onlar da emeklerinin karşılıklarını alacaklardır. Biz her zaman gençlerimiz için çalışmaya, onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.