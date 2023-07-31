Samsun’un Çarşamba ilçesinde altyapısı tamamlanan alanlarda yapılan üstyapı çalışmaları devam ediyor.

Çarşamba Batı Yaka, Gazi Caddesi ve Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’nda altyapı çalışmalarının ardından başlayan üstyapı çalışmaları vatandaşların beğenisini topluyor. Asfalt yolu, ırmak boyunca uzanan bisiklet ve yürüyüş yolu, alana uygun şekilde özenle hazırlanan aydınlatmaları ve çevre düzenlemeleri ile Çarşamba’nın çehresi değişiyor. Yeni yapılan uyarı levhaları ise büyük beğeni topluyor. Ünlü isimlerin sözlerinin yer aldığı tabelalar vatandaşlara önemli mesajlar veriyor.

Çalışmalar ile birlikte; bisiklet yolu, çocuk oyun alanı, yürüyüş yolu, araç yolu ve otopark alanı, yeni aydınlatmalar, peyzaj çalışmaları tamamlanmış yeşil alanlar Çarşambalılarla buluşuyor. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Işıklandırmasıyla, bisiklet ve yaya yoluyla, diğer çalışmalarıyla Yeşilırmak’ımızın kenarı bir kordon gibi oluyor. İnsanlarımızın ırmağı görerek rahat bir şekilde yürüyüş yapmalarını sağlamış oluyoruz. Gazi Bulvarımız, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarımız yeni yüzüyle hemşehrilerimizi karşılıyor. Kamelyalarımız, çevre düzenlemelerimiz, ışıklandırmalarımız, yeni yaptığımız tabelalarımız, levhalarımız hemşehrilerimiz tarafından beğeniyle karşılandı. Hem eğlenceli hem uyarı mahiyetinde mesajı olan içerikler. Biz ilçemizi güzelleştirmek, var olan güzellikleri gözler önüne sermek için çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.