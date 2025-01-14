Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği 18. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda mevcut başkan Hüseyin Avni Özdemir, tekrar güven tazeledi.

18’inci Olağan Genel Kurul Toplantısı, Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği’nin bahçesinde gerçekleşti. Yaklaşık 200 üyenin katılımıyla gerçekleşen genel kurul, divan heyeti seçiminin yapılması ile devam etti. Genel kurulda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Dernek Başkanı Hüseyin Avni Özdemir, yönetim kurulu üyeleri adına 2022-2023-2024 döneminde yapılan faaliyetler ile ilgili bilgiler verdi. Özdemir açılış konuşmasında, “Derneğimizin kuruluşundan bu yana görev yapmış başkanlarımıza, kurucu yönetim kurulu üyeleri ve dernek üyelerimiz başta olmak üzere 1984 yılında kurulan derneğimizin 40. yılını bıraktığımız bugünlerde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün aramızda bulunmayan, derneğimize büyük katkılar sunmuş tüm üyelerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından derneğin faaliyetleri hakkında genel kurul üyelerine bilgi veren Başkan Özdemir, “Çarşamba Dernekler Federasyonu ile birlikte Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Çarşamba Ticaret Borsası Meslek Yüksek Okuluna 2 bilgisayar sınıfı açılarak 40 adet notebook bilgisayar verildi. Çarşamba Ticaret Lisesine 1 bilgisayar sınıfı açılarak 20 adet notebook bilgisayar verildi. Terme MYO’ya 2 bilgisayar sınıfı açılarak 40 adet notebook bilgisayar verildi. ÇADEF ile birlikte Çarşamba, Salıpazarı ve Ayvacık ilçelerinde okuyan ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık bot ve mont yardımı yapıldı. Her yıl Ramazan ayında dernek üyeleri ve iş insanlarının katkılarıyla 400 aileye Ramazan yardımında bulunuldu. göreve geldiğimiz ilk yılda 2022 yılında derneğimiz dergisini çıkarttık. 6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremde dernek ve üyelerimizle birlikte maddi ve ayni yardımlar yaptık. Ramazan ayı iftar programlarımızı düzenlendik. Öğrenci burs miktarını ve öğrenci sayısını artırarak burs vermeye devam ettik. Toprak ananın ürettikleri doğal ürünler pazarı sergisini açtık. Kış bahçesinin bakım, onarım ve tadilatı yapılarak yenilendi, yakın zamanda restoranımız ve derneğimiz, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile Entegre Geri Dönüşüm Sıfır Atık Projesi ile ilgili Çevre Bilgi Sistemi Protokolü imzalandı. Derneğimizin kurumsallaşma çalışmaları kapsamında tanıtım ve reklam panoları yapıldı. Dalında uzman akademisyen üyelerimizden diyetisyen, uzman psikolog, avukatlar davet edilerek söyleşiler ve seminerler düzenlendi. Derneğimiz bünyesinde TSM ve THM koroları kurulup konserler düzenlendi. Yeni dönemde de faaliyetlerimize tüm üyelerimizin katılımları ve destekleriyle hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu.

Divan başkanlığına önceki dönem Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Değerli’nin seçildiği genel kurulda Değerli, gündem maddelerini okuyarak genel kurul üyelerini bilgilendirdi. Denetleme Kurulu raporlarını okumak üzere kürsüye Denetleme Kurulu Başkanı Sezai Sezgin’i davet eden Divan Başkanı Hüseyin Değerli, tüm kurul üyelerine görevlerinde başarılar diledi. Gerçekleşen genel kurulda raporlar okunup ibra edildikten sonra, dernek faaliyet raporu ve denetim raporu, yapılan oylamada genel kurul üyelerince ibra edildi.

Program akışında Başkan Özdemir, yeni dönemde birbirinden büyük hedef ve projelerin hayata geçirileceğinin bilgisini vererek kısa, orta ve uzun vadeli projeleri sıraladı. Özdemir, “Dergimizin yeni sayısının en kısa sürede basımı yapılacak, dernek yönetim binasının yıpranmış ve hasarlı olan kısımlarının, bakım ve onarımı yapılacak, dernek yönetim binasına Çarşamba yöresine ait yöresel kıyafet, eşya ve belgelerin sergilendiği bir alan yapılacak, yeni dönemde en çok enerjimizi sosyal sorumluluk projelerine ayıracağız. Huzurevi etkinlikleri, çocuk esirgeme kurumu etkinlikleri, özel çocuklarımız olan engellilere yönelik etkinlikler, şehit ve gazi ailelerine yönelik etkinlikler, Çarşamba’daki okullara yönelik ödüllü satranç ve bilgi yarışmaları, ramazan ayında ailelere vermiş olduğumuz yardımların sayısını ve miktarını artırılması, öğrenci burs sayılarını ve miktarlarını artırılması gibi çalışmalar yürütmek için çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz. Son olarak, kısa adı Ç.V.S. olan Çarşambalılar Derneği Veri Sistemi Projemizin tamamlanmış olan yüzde 65 kısmını hızlıca tamamlayıp dijital miras olması için büyük bir çabayla çalışmaktayız” şeklinde konuştu.

Genel kurulda yönetim kurulu tarafından, Hüseyin Değerli’ye, Ali Bakoğlun’a, Şerif Demirtaş’a ve Suat Özüpak’a vermiş oldukları destek ve katkılarından dolayı plaket takdim edildi. Divan Başkanlığı tarafından seçimlerin tamamlanmasının ardından, Yönetim Kuruluna; Hüseyin Avni Özdemir, Erdem Zorlu, Soner Sezgin, Ömer Bir, Bülent Köksal, Özlem Toraman Dağdelen, Kutluhan Gökçe, Sezai Sezgin, Sercan Yaşar, Büşra Çakır ve Nazımcan Çakır seçilirken, Denetleme Kuruluna Onur Ferhat Karacan, Melike Alver Kaya ve Faruk Okutgen, Disiplin Kuruluna Levent Özden, Caner Özçelik ve Aydın Çörtük seçildi.

Başkan Hüseyin Avni Özdemir, kapanış konuşmasında ise şu ifadelere yer verdi:

“Katılımlarınızdan dolayı hepinize şahsım ve yönetim kurulum adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum, değerli üyelerimizin talep, öneri, beklenti ve eleştirilerine açık olduğumuzu ve şeffaf bir yönetim anlayışına sahip olduğumuzu belirtmek isterim. Önceki dönemlerde oldu gibi bu dönemde de sizlerden beklentimiz programlarımıza faaliyetlerimize daha çok iştirak ederek destek vermenizdir.”

Yoğun katılım ile gerçekleşen genel kurul, dilek ve temennilerin ardından sona erdi.