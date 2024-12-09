Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Avni Özdemir, Yönetim Kurulunun, 2025 yılı Ocak ayı içerisinde yapılacak genel kurulda üyelerden de gelen talepler doğrultusunda yeni dönemde devam etme kararı aldığını açıkladı.

Göreve geldiği 2022 yılından bu yana derneğin sosyoekonomik açıdan büyük bir mesafe kaydettiğini ifade eden Özdemir, “Görev yaptığımız süre boyunca derneğimizin kurumsallaşmasına önem vererek en önemli adımlarımızı kurumsallaşma sürecimiz için attık. Çarşambalılar derneğinin kurumsal hafızasının oluşması adına yaptığımız dijitalleşme çalışmaları ile artık üyelerimiz derneğimize kazandırdığımız web sitesinden üyelik kayıtlarını yapabiliyor, aidatlarını ödeyebiliyor ve dernek evraklarımız dijital ortamda saklanabiliyor” dedi.

Başkan Özdemir’den birlik ve beraberlik mesajı

Başkan Özdemir, dernek faaliyetlerinde birlik ve beraberlik içerisinde çalışmanın önemine vurgu yaparak, Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği’nin birlik ve beraberlik içerisinde çalışmasının meyvelerini verdiğini ve derneğin başarılarının her geçen gün arttığını belirtti. Konuşmasında, derneğin parlayan yıldızında toplu bir emek olduğunu ve derneğin yıldızının, yapılacak çalışmalar ve edinilen misyon ile daha da parlayacağını ifade eden Özdemir, şu mesajı verdi:

“Genç ve dinamik bir kadroyla yola devam ederek üyelerimize hizmet vermeye ve hemşerilerimizin sesi olmaya devam edeceğiz. Yeni dönemde, derneğimiz edindiği finansal özgürlük ve ekonomik gelişme ile mevcut projelerine devam ettiği gibi yeni projeleri hayata geçirmek adına da önemli çalışmalar ortaya koyma hazırlığında. Göreve devam ettiğimiz taktirde kurumsallaşma adına da yürüttüğümüz çalışmalara yenilerini ekleyeceğiz. Derneğimizin kendisine sağladığı bir diğer artı kazanç olan genç ve dinamik kadro oluşumu ile derneğimizin gençlerimize kapısı daha da açıldı. Derneğimiz amaçladığımız gibi bir cazibe merkezi konumuna ulaştı. Bu yenilikçi ruh ile yeni fikirler ve projeler üretmeye, derneğimizin birlik ve beraberliğinin güçlenmesi için çaba göstermeye ve üyelerimize destek vermeye devam edeceğiz.”

Özdemir, derneğin yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, gelecek seçimlerin başta dernek üyeleri olmak üzere herkese hayırlı olmasını temenni etti.