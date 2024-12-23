Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Türk Sanat Müziği(TSM) Korosu, yılın son konserini verdi.

Şef Vehbi Tezcan yönetimindeki konser İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla başladı. Dernek Başkanı Hüseyin Avni Özdemir açılış konuşmasında, 40. yılı kutlanan derneğin bu etkinlikler kapsamında kültür ve sanat etkinliklerine her zaman destek ve önem verdiğini ifade ederek, “İnsanlık tarihi kadar eski olan müzik, insanlarla olan iletişim de çok önemli ve etkili bir paylaşım aracıdır. Bizler de derneğimiz adına bu insanlık mirasına sahip çıkmayı düstur edinerek, TSM-THM koro çalışmalarının yapılmasını sağlamaktayız. Bu amaçla koro çalışmalarının sağlıklı ve düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için derneğimizin en büyük salonunu bu çalışmalar için tahsis ettik. Her yıl etkinliklerimizi artırarak siz değerli müzikseverler ile bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

“Çarşamba’yı Sel Aldı” coşturdu

Şef Vehbi Tezcan yönetimindeki konserde koro davetlilere sürpriz yaparak “Çarşamba’yı Sel Aldı” isimli türküyü seslendirirken salonda büyük bir coşku yaşandı. Sunuculuğunu Mehmet Çömez’in yaptığı konserde koro 9 eser, 14 korist de solo eser seslendirdi. Unutulmaz konseri izlemeye gelen misafirler sevilen şarkılarla coşkulu saatler yaşadı. İki bölümden oluşan konser sonunda düzenlenen törende, konserin gerçekleştirilmesine destek veren sponsorlara ve emeği geçenlere teşekkür belgesi ve çiçek verildi.

Konseri; CHP Samsun Milletvekili Dr. Murat Çan, Samsun Emniyet Müdür Yrd. Harun Kökduman, Çarşamba Huzurevi sakinleri ve yöneticileri, Türkiye Tarım Kredi Koop. Yön. Kur. Üyesi Fikret Oy, Atakum Belediye Bşk.Yrd. Suat Yıldız, Atakum CHP İlçe Bşk. Adem Kürek, İlkadım CHP İlçe Bşk. Metin Telatar, AK Parti Çarşamba İlçe Bşk. Ersin Sandıkçı, Çarşambalılar Derneği Bşk. Yrd. Dr. Soner Sezgin, Çarşambalılar Derneği Yön. Kur. Üyesi Ecz. Ömer Bir, Dernek Yönetimi, iş kadını Gülderen Semizoğlu, iş adamları İsmail Hakkı Köksal, Hüseyin Köksal, kurum, kuruluş ve çok sayıda davetli izledi.