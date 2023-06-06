Samsun Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Türk Sanat Müziği(TSM) Korosu ilk konserini verdi. Şef Vehbi Tezcan’ın hazırlayıp yönettiği koro Türk sanat müziği severleri bir araya getirerek izleyenlerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Samsun’da geçen yıl kurulan Çarşambalılar Derneği TSM Korusu ilk konserini Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde verdi. Çarşambalılar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Avni Özdemir konser öncesi yaptığı konuşmada, konserin hazırlık sürecinde emeği geçen başta Şef Vehbi Tezcan olmak üzere tüm koro üyelerine ve katılım gösteren sanatseverlere teşekkür etti.

Derneğin TSM Korosu’nun ilk etkinliğinin tüm müzikseverleri bir araya getirmesinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade eden Özdemir, “Çarşamba’da ve Samsun’da bir araya gelerek gerçekleştirdiğimiz etkinliklerimize bir yenisini daha ekleyerek sanatseverlerimizi bir araya getirdik. Üyelerinin ve hemşehrilerinin taleplerini her zaman dinleyen dernek yönetimimiz, Çarşambalı olan veya Samsun’un her noktasından bizlerle bir arada olmaya gönüllü olan hemşehrilerimizi ortak bir nokta olan sanat içerisinde buluşturmak için etkinliklerini sürdürmeye devam ediyor. Bugün burada bizimle olan başta Şef Vehbi Tezcan olmak üzere tüm koro üyelerine, dernek üyelerimize ve katılımcılara teşekkür ediyorum, yeni etkinliklerimizde bir arada olmak dileğiyle” dedi.

İki bölümden oluşan ve sunuculuğunu Mehmet Çözmez’in üstlendiği konsere sanatseverler büyük ilgi gösterdi. 2,5 saat süren etkinlikte koronun performansı Türk sanat müziği severleri tarafından büyük alkış topladı. Konsere Çarşambalılar Derneği yönetimi, dernek üyeleri ve müzik severler katıldı.