Samsun Çarşambalılar Haberleşme ve Yardımlaşma Derneği, "Sanata ve sanatçıya desteğimiz büyüyerek devam edecek" açıklamasında bulundu.

Çarşambalılar Haberleşme ve Yardımlaşma Derneği Yönetim-Denetleme-Disiplin Kurulu’ndan yapılan açıklamada, "Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği, 1984 yılında kurulmuş, 41 yıllık ve üye sayısı 730’a ulaşmış köklü bir dernektir. Dernek yönetim ve tüm kurulları; derneğimizin tüzüğüne, genel kurul bilgilendirmelerine ve genel kurullarımızda alınan kararlara uygun olarak faaliyetlerini yürütmekle birlikte sosyal ve kültürel faaliyetlere de önem vermektedir. Derneğimiz her ne kadar hem şehri derneği olsa da tüm Samsun’u kapsayan projeler ve hizmetler sunmaya çalışmaktadır. 2022 yılında gerçekleşen yönetim kurulu değişikliği sonrasında da aynı doğrultuda sosyal projelere ağırlık verilmiştir. Derneğimiz, faaliyetler ve sosyal projelerin yanında sanata da önem vermiş, halk müziği ve sanat müziği koroları oluşturmuştur. Dernek çatısı altında mevcut salonlardan en büyük ve en rahat çalışılabilecek olanı sırayla çalışmaları amacıyla korolarımıza tahsis edilmiştir. 2022 yılından bu zamana kadar, sonuncusu 19 Aralık 2024 tarihinde olmak üzere dört sanat müziği konseri, iki halk müziği konseri gerçekleştirmiştir. Türk Halk Müziği Koromuz 11 Nisan 2025 tarihinde Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi’nde konser verecektir" denildi.

"Kişiler geçici, kurumlar kalıcıdır"

Kişilerin geçici, kurumların kalıcı olduğu vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde kamuoyunu yanıltarak derneğimizi ve tüm kurulları hedef alacak şekilde basın, sosyal medya gibi mecralarda karalamaya çalışan olaylar nedeniyle bilgilendirme yapma gereği duyulmuştur. Sanat müziği koro şefi ile ilişiğimiz, 2024 yılı Aralık ayında köşe yazısında ‘memnuniyetsizlik’ ifadesi, derneğimizi küçümseme ve kamuoyunda küçük düşürme, daha sonra tüm uyarılara rağmen dernek yönetim kurulumuzun bilgisi dışında derneğimiz adını kullanarak organizasyon düzenlemesi, koro içinden ve dışından gelen şikayet ve eleştirileri dikkate almaması nedeniyle 17 Şubat 2025 Pazartesi günü itibarıyla sonlandırılmıştır. Yaşanan bu durumun ve verilen kararın özveri ile çalışan koro üyeleri ile bir alakası yoktur. Kişiler geçici, kurumlar kalıcıdır. Derneğimizin sanata ve sanatçıya desteği büyüyerek devam edecektir. Derneğimiz yönetim kurulları kuruluşundan bu yana ilke ve prensiplerinden ödün vermemiştir. Bundan sonra da vermeyecektir."