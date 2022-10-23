Karadeniz bölgesinin ilk ve tek Trap-Skeet Atış Poligonu’nun yapımı Çarşamba’da tamamlandı. 30 Ekim’de düzenlenecek şampiyona ile poligon hizmete girecek.

Karadeniz bölgesinin ilk ve tek Trap-Skeet Atış Poligonu’nun yapımı Çarşamba’da tamamlandı. 30 Ekim’de düzenlenecek şampiyona ile poligon hizmete girecek.

Çarşamba Belediyesince yapımı tamamlanarak ilçeye kazandırılan Karadeniz’in ilk ve tek Trap-Skeet olma özelliğini taşıyan atış poligonu, 30 Ekim Pazar günü gerçekleşecek şampiyona ile açılacak. Farklı illerden gelen 40 sporcu da şampiyonada yarışacak.

Sporun her dalında Çarşamba’da yatırımlarının devam ettiğini kaydeden Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, 43 bin metrekarelik alanda yapımı tamamlanan poligonun ilçeye büyük değer katacağını ifade etti. Başkan Doğan, “Çarşamba’mız atıcılık sporuna meraklı bir ilçe. Çarşamba Belediyesi olarak 43 bin metrekarelik bir alan üzerinde hayata geçirdiğimiz Trap-Skeet Atış Poligonumuz, Karadeniz Bölgemizde ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. Poligonumuz sayesinde atıcılık sporu ile ilgilenen sporseverlerimiz güvenli ve huzurlu bir şekilde atış çalışmalarını ilçemizde gerçekleştirebilecekler. Farklı illerden birçok sporsever, poligonumuza gelerek antrenmanlarını yapabilecek, düzenlenen müsabakalarda yarışma imkanı bulabilecekler. Çalışmalarımız tamamlandı. Trap-Skeet Atış Poligonumuz, 30 Ekim Pazar günü gerçekleşecek ’Açılış Şampiyonası-Cumhuriyet Kupası’ ile hemşerilerimizin ve sporseverlerimizin hizmetinde olacak” diye konuştu.

Farklı illerden birçok sporcunun da açılış şampiyonasına katılacağını söyleyen Başkan Doğan, “Güzel bir şampiyona gerçekleştirmeyi umuyoruz. Sporun her dalında, ilçemize yeni yatırımlar kazandırmaya devam ediyoruz. Hem kentimiz hem de bölgemiz açısından büyük bir değer. Tüm sporseverlerimizi açılışımıza bekliyoruz” dedi.