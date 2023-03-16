Çarşamba Belediyesi tarafından ücretsiz olarak açılan Spor Akademisi Hazırlık Kursları devam ediyor. Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları (BESYO) ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) hedefiyle çalışan adaylar, uzman eğitimciler eşliğinde özel yetenek sınavlarına hazırlanma imkanı buluyor.

Çarşamba Belediyesi, Spor Akademisi Hazırlık Kursları ile gençleri desteklemeye devam ediyor. Spor Akademisi Hazırlık Kurslarında; Polis Meslek Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulları ve Milli Savunma Üniversitesi hedefiyle çalışan adaylar, uzman antrenör kadrosu ile antrenmanlarını sürdürüyor. Kurslara başvuruda bulunmak isteyen kişiler, Çarşamba Belediyesi Spor Salonuna giderek başvuruda bulunabiliyor.

Çarşamba Belediyesi Spor Akademisi Hazırlık Kursları başarılarıyla adından söz ettiriyor. 29. Dönem POMEM sonuçları geçen günlerde açıklandı. Çarşamba Belediyesi tarafından, polis olma hayaliyle çalışan gençler için ücretsiz olarak açılan Spor Akademisi Hazırlık Kurslarında, 29. Dönem POMEM için hazırlanan kursiyerlerden; kadınlarda 19, erkeklerde 33 kişi mülakatları başarıyla tamamlayarak polislik mesleğine ilk adımını attı.

“Destek bizden, başarı sizden”

Çarşamba Belediyesi, “Destek bizden, başarı sizden” diyerek Spor Akademisi Hazırlık Kurslarında öğrencileri desteklemeye devam ediyor. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Biz Çarşamba Belediyesi olarak gençlerimizi destekleyen, onların hayatlarına dokunan her türlü faaliyette yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Spor akademisi hazırlık kurslarımız da bu anlamda büyük önem arz ediyor. Spor akademisi hazırlık kurslarımızda hayallerindeki mesleğe ulaşabilmek adına buraya gelen adaylarımız için deneyimli eğitmen kadromuzla eğitimlerimizi sürdürüyoruz. PMYO, BESYO ve MSÜ antrenmanlarımız 15 Mart tarihinde başladı. Kurs kayıtlarımız da bir yandan sürüyor. Kurslarımız sonlandığında buraya üniversite hayaliyle gelen gençlerimizin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarına başarıyla girebilmelerini, emniyet mensubu olabilme isteğiyle gelen adaylarımızın da ülkemizi korumak adına üniformalarını giyerek vatana ve millete hayırlı birer emniyet mensubu olmalarını umut ediyoruz. Kurslarımızın, gençlerimizin gelişimine sunduğu katkıyı ve başarılarındaki payı gördükçe, yaptığımız işlerin ne kadar değerli olduğunun bir kez daha farkına varmış oluyoruz. Bu yıl 29. Dönem POMEM için çalışan adaylarımızdan kadınlarda 19 asil, 7 yedek; erkeklerde 33 asil, 7 yedek olmak üzere toplam 52 asil, 14 yedek başarı elde ettik. Tüm adaylarımızı, kursiyerlerimizi tebrik ediyorum. Umarım emniyetimizin güzide bir mensubu olarak polislik mesleğine adım atarak, mesleklerini icra etmeye devam edecekler” diye konuştu.