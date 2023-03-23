Samsun Çarşamba Belediyesi, Ramazan ayı boyunca düzenlediği birbirinden özel programlar ile vatandaşlarla buluşacak.

Tiyatro oyunları, çocuk gösterileri, tasavvuf müziği konserlerinin yanı sıra birçok etkinlik Çarşambalılar için sahnelenecek. Çarşamba Belediyesi aynı zamanda Kahramanmaraş’ta da Ramazan programları düzenleyecek. Deprem bölgesi Kahramanmaraş’ta bin kişilik iftar çadırı kuran Çarşamba Belediyesi, Ramazan ayı boyunca hem iftar hem de sahurda depremzede vatandaşlara yemek ikramında bulunacak. Yaraları birlikte sarmak, çocukların yüzlerinde gülümseme oluşturmak isteyen Çarşamba Belediyesi, Ramazan ayı boyunca her hafta sonu Ramazan etkinlikleri ile de Kahramanmaraş’ta olacak.

Hem Çarşamba’da hem de Kahramanmaraş’ta Ramazan etkinlikleri

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “11 ayın sultanı Ramazan’a ulaşmanın sevincini yaşıyoruz. Bu yıl ülkemiz afetlerle mücadele etti. Yaraları birlikte sarmak, Ramazan’ın manevi havasını hep birlikte yaşamak istiyoruz. İlçemizde Ramazan ayı boyunca birçok etkinlik Çarşambalı vatandaşlarımızla buluşacak. Maşa ile Koca Ayı’dan, Geç Kalanlar tiyatro oyununa, tasavvuf müziği konserinden sihirbazlık gösterisine dolu dolu bir program hemşehrilerimizi bekliyor. Kahramanmaraş depreminin ardından oradaki vatandaşlarımızın da yüzlerinde biraz olsun gülümseme oluşturabilmek, yaralarını birlikte sarmak adına ekiplerimiz bölgede olacak. Ramazan boyunca her gün bin kişiye iftar ve sahurda yemek ikram edeceğiz. Bunun dışında Ramazan etkinliklerimizle de bölgede olacağız. Çocuklarımızın yüzü gülsün, mutlu olsunlar istiyoruz” diye konuştu.

Çarşamba Belediyesi Ramazan ayı etkinlik takvimi ise şöyle:

25 Mart Cumartesi: Maşa ile Koca Ayı 1. seans 20.30, 2. seans 21.30, 29 Mart Çarşamba: Geç Kalanlar 20.30, 30 Mart Perşembe: Geç Kalanlar 20.30, 1 Nisan Cumartesi: Sihirbazlık gösterisi 1. seans 20.30, 2. seans 21.30, 4 Nisan Salı: Çocuk etkinlikleri 20.30, 5 Nisan Çarşamba: Tasavvuf müziği konseri 21.30, 11 Nisan Salı: Çocuk etkinlikleri 20.30, 12 Nisan Çarşamba: Geç Kalanlar 20.30, 18 Nisan Salı: Çocuk etkinlikleri 20.30, 19 Nisan Çarşamba: Tasavvuf müziği konseri 21.30. Programlar, kendi günleri ve saatlerinde Cemil Şensoy Kültür Merkezinde ücretsiz olarak vatandaşla buluşacak.