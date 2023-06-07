Çarşamba Belediyesi, “Okulumda Şenlik Var” etkinliği ile mahalle okullarını ziyaret edip; palyaço gösterisi, müzikli dans, sokak oyunları gibi birçok etkinlik ile çocuklarla buluşuyor.

Samsun’un Çarşamba Belediyesi, düzenlediği kültür sanat faaliyetleri ile çocukların yüzünü güldürmeye, okul anılarına unutulmaz hatıralar eklemeye devam ediyor. Okulumda Şenlik Var ile her gün 2 mahalle okulunda sahneler kuruluyor, birbirinden güzel etkinliklerle çocuklar unutulmaz bir gün yaşıyor.

“Şenlikler çocuklara karne hediyesi”

Etkinlikler hakkında bilgi veren Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Okulumda Şenlik Var ile bu yıl da okullarımızı ziyaret ederek çocuklarımızla buluşuyoruz. Okulların kapanmasına az kaldı, yaz geldi, çocuklarımız heyecanlı. Biz de çocuklarımız okulların son haftasında biraz eğlensin, gülsün, okul anılarına yenilerini eklesinler diye çeşitli etkinliklerle onlarla buluşuyoruz. Çocuklarımız karne tatili öncesi doyasıya eğleniyorlar. Sokak oyunlarından birbirinden güzel etkinliklere çocuklarımız enerjilerini atıp, evlerine mutlu dönüyorlar. Yüzü gülen, evine mutlu dönen, okuluna sevinçle gelen çocuklarımızı gördükçe biz de mutlu oluyoruz. Çarşamba Belediyesi olarak yine birçok programımızla çocuklarımızla, gençlerimizle, hemşehrilerimizle buluşmaya devam edeceğiz. Yakında Yeşilırmak Şenliklerimiz de başlıyor. Kültürün, sanatın her alanında varız” dedi.