Çarşamba Belediyesi Kültür Sanat Kurslarında kayıtlar devam ediyor.

Çarşamba Belediyesi Kültür Sanat Kurslarında kayıtlar devam ediyor.

Çarşamba Belediyesi eğitimden kültüre, sanattan spora gençleri desteklemeye, ilçeye yeni sosyal alanlar kazandırmaya devam ediyor. Belediye tarafından ücretsiz olarak açılan kültür sanat kurslarında kayıtlar devam ediyor.

Kültür ve sanat kurslarında kursiyerler; zeka oyunları, Türk Halk Müziği, Türk Halk Oyunları, bağlama, keman, piyano, gitar, tiyatro ve drama gibi branşlarda istedikleri kurslara katılabilecekler.

“Sanatı, sporu, eğitimi her yönüyle destekliyoruz”

Gençlerin kendini geliştirebilecekleri sosyal alanları ilçeye kazandırdıklarının altını çizen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşamba’mızda gençlerimizin ve hemşehrilerimizin gelip katılabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri Kültür-Sanat Kurslarımızı açmaya devam ediyoruz. İlkini 2019 yılında başlatmıştık. Gençlerimizin, hemşehrilerimizin ilçemizde, hem ilgili oldukları alanlarda kendilerini geliştirebilecekleri hem de yeni yeteneklerini keşfedecekleri yerler ve kurslar açmış oluyoruz. Piyano, gitar, halk oyunları, tiyatro gibi birçok branşda kurslarımız için kayıtlarımız sürüyor. Uzman kadromuzla eğitimlerimize bu yıl da devam edeceğiz. Küçüğünden büyüğüne her yaştan insanımıza kurslarımızın kapıları sonuna kadar açık. Tüm hemşehrilerimiz ücretsiz olarak açtığımız bu kurslarımıza gelip katılabilirler. Kayıtlarımız Cemil Şensoy Kültür Merkezi’mizde devam ediyor” dedi.

Kurslara başvurmak isteyenlerin Cemil Şensoy Kültür Merkezi’ne gelerek kayıt yaptırmaları gerektiği belirtildi.