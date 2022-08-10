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Samsun Çarşamba Belediyesi tarafından ilçede yapımı devam eden olimpik standartlarda Türkiye’nin ilk Durgunsu Kano Yarış Parkuru olma özelliğine sahip ‘Çarşamba Uluslararası Su Sporları Tesisi’nde çalışmalar sürüyor.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan tesise yapılacak 25 milyon değerindeki "Kano Tesisleri Hakem ve Kayıkhane Binası" için imzaları attı.

Çarşamba Belediyesince ilçede spora ve sporcuya yönelik yapılan yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Çarşamba’ya kazandırılan olimpik standartlarda Türkiye’nin ilk Durgunsu Kano Yarış Parkuru olma özelliğine sahip Uluslararası Su Sporları Tesisi’ne; "Kano Tesisleri Hakem ve Kayıkhane Binası" yapılıyor. 25 milyon 400 bin TL değerindeki tesis için imzalar atıldı. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Çarşamba’mıza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.

Konuya dair açıklamalarda bulunan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Olimpik standartlarda ülkemizin ilk Durgunsu Kano Yarış Parkuru olma özelliğine sahip Çarşamba Uluslararası Su Sporları Tesisimizde çalışmalarımız devam ediyor. İlçemizde çalışmaları devam eden tesisimize ‘Kano Tesisleri Hakem ve Kayıkhane Binası’ kazandırıyoruz. KAR-TUR iş ortaklığında gerçekleşecek çalışmalar için firma yetkilisi Mustafa Üçüncü ile imzaları attık. 3 bin 350 metrekarelik bir alana, 25 milyon 400 bin TL değerinde bir Kano Tesisleri Hakem ve Kayıkhane Binası inşa ediyoruz. Bina çalışmalarının yaklaşık 360 günlük bir süreç içerisinde tamamlanmasını bekliyoruz. Biz spor ve sporcu anlamında ilçemizi hep en önde görmek istiyor, bunun içinde hep en iyisini yapma gayreti ile çalışıyoruz. İlçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun. İnşallah Çarşamba’mız kısa zamanda Uluslararası Su Sporları Tesisine kavuşacak” diye konuştu.

“İlçemiz spor ve sporcu kenti”

Çarşamba’nın bir spor kenti olduğunu belirten Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Günümüzde olimpiyat oyunları programında yer alan kano sporu, ülkemizde de uzun yıllardır yapılıyor. Biz bu sporu ilçemizde hemşehrilerimizle buluşturarak bir adım daha ile götürüyoruz. Spor kenti Çarşambamıza ülkemizin ilk olimpik standartlarda Durgunsu Kano Yarış Parkuru’nu kazandırıyoruz. Hem doğa şartlarına hem de ilçemize uygun bir spor olan kano sporu ile ilçemiz spor ve sporcu kenti olmaya, bu alanda öncü olmaya devam edecektir. Çarşamba her spora uygun bir ilçe. Burada gençlerimiz, çocuklarımız, hemşehrilerimiz için yapılabilecek birçok spor dalı mevcut. Kano kayıkla ilgili sporları en eskisi. İlçemize de çok şey katacaktır. İlerleyen süreçlerde burada ulusal ve uluslararası yarışlar düzenleyecek, bu düzeyde sporcular yetiştireceğiz. Çarşamba’ya, Çarşambalılara yakışır bir tesis inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.